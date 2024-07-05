ЗСУ ліквідували рідкісний російський танк Т-90С — фото

ЗСУ знищили ще один російський танк Т-90Сіз колійним мінним тралом КМТ-7. Сталося це в районі населеного пункту Перемога на Покровському напрямку фронту.

ЗСУ знищили ще один російський танк Т-90С

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко нагадав, що Т-90С — це експортна версія танка "з дуже цікавою історією".

Йшли вони переважно за контрактами в Індію — Т-90S Bhishma, але частина танків не проходила приймання у зв'язку з неякісним складанням та іншими неполадками/дефектами. За час виконання експортних поставок таких танків накопичилася енна кількість, і з листопада-грудня 2022 року їх вельми активно стали відправляти в зону бойових дій, — зазначив експерт. Поширити

За його інформацією, на місяць таких танків знищують 1-2 одиниці.

За одними верифікованими даними російські окупаційні війська їх втратили 15, за іншими — 10... У будь-якому разі, тенденція дуже цікава, конкретно вказує на те, скільки Т-90С ВПК Росії, а саме "Уралвагонзавод", протягом місяця разом з усією іншою продукцією може відправляти в зону БД, — додав оглядач.

При цьому він також нагадав, що за час повномасштабної війни з Росією верифіковано знищення, пошкодження або "затрофей" 150 танків Т-90А/АК/С/М, а згідно з неверифікованими даними, ця кількість перевищує 200 одиниць.

Втрати Росії в Україні

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії в Україні з 24 лютого 2022 року до 5 липня 2024 року орієнтовно становлять особового складу — близько 548 тисяч 580 осіб, зокрема 1 110 за минулу добу.