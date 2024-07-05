ЗСУ ліквідували рідкісний російський танк Т-90С — фото

ЗСУ знищили ще один російський танк Т-90Сіз колійним мінним тралом КМТ-7. Сталося це в районі населеного пункту Перемога на Покровському напрямку фронту.
Головні тези:
- ЗСУ успішно ліквідували російський танк Т-90С в районі Перемоги на Покровському напрямку фронту.
- Т-90С є експортною версією російського танка з цікавою історією та проблемами у якості складання.
- Українські війська активно знищують російські танки Т-90С у зоні бойових дій згідно з експертною оцінкою.
- Втрати Росії в Україні включають у себе значну кількість танків, бронетехніки та іншого військового обладнання.
- Рішення військового керівництва та стратегія ЗСУ призводять до значних втрат сил і техніки у російських окупаційних військ.
ЗСУ знищили ще один російський танк Т-90С
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко нагадав, що Т-90С — це експортна версія танка "з дуже цікавою історією".
За його інформацією, на місяць таких танків знищують 1-2 одиниці.
За одними верифікованими даними російські окупаційні війська їх втратили 15, за іншими — 10... У будь-якому разі, тенденція дуже цікава, конкретно вказує на те, скільки Т-90С ВПК Росії, а саме "Уралвагонзавод", протягом місяця разом з усією іншою продукцією може відправляти в зону БД, — додав оглядач.
При цьому він також нагадав, що за час повномасштабної війни з Росією верифіковано знищення, пошкодження або "затрофей" 150 танків Т-90А/АК/С/М, а згідно з неверифікованими даними, ця кількість перевищує 200 одиниць.
Втрати Росії в Україні
Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії в Україні з 24 лютого 2022 року до 5 липня 2024 року орієнтовно становлять особового складу — близько 548 тисяч 580 осіб, зокрема 1 110 за минулу добу.
Крім того, РФ втратила щонайменше: танків — 8142 (+10) одиниці, бойових броньованих машин — 15 тис. 611 (+11), артилерійських систем — 14831 (+54), реактивних систем залпового вогню — 1115, засобів ППО — 878, літаків — 360, вертольотів — 326.
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