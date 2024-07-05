ВСУ ликвидировали редкий российский танк Т-90С — фото
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали редкий российский танк Т-90С — фото

ВСУ ликвидировали редкий российский танк Т-90С
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Источник:  Информационное сопротивление

ВСУ уничтожили еще один российский танк Т-90С с путевым минным тралом КМТ-7. Произошло это в районе населённого пункта Победа на Покровском направлении фронта.

Главные тезисы

  • ВСУ успешно ликвидировали российский танк Т-90С в районе Победы на Покровском направлении фронта.
  • Т-90С является экспортной версией российского танка с интересной историей и проблемами в качестве сборки.
  • Украинские войска активно уничтожают российские танки Т-90С в зоне боевых действий по экспертной оценке.
  • Потери России в Украине включают значительное количество танков, бронетехники и другого военного оборудования.
  • Решения военного руководства и стратегия ВСУ приводят к значительным потерям сил и техники у российских оккупационных войск.

ВСУ уничтожили еще один российский танк Т-90С

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко напомнил, что Т-90С — это экспортная версия танка "с очень интересной историей".

Шли они преимущественно по контрактам в Индию — Т-90S Bhishma, но часть танков не проходила приемки в связи с некачественной сборкой и другими неполадками/дефектами. За время выполнения экспортных поставок таких танков накопилось количество, и с ноября-декабря 2022 года их весьма активно стали отправлять в зону боевых действий, — отметил эксперт.

По его информации, в месяц таких танков уничтожают 1-2 единицы.

По одним верифицированным данным российские оккупационные войска их потеряли 15, по другим — 10... В любом случае, тенденция очень интересна, конкретно указывает на то, сколько Т-90С ВПК России, а именно "Уралвагонзавод", в течение месяца вместе с всей другой продукцией может отправлять в зону БД, — добавил обозреватель.

При этом он также напомнил, что за время полномасштабной войны с Россией верифицировано уничтожение, повреждение или "затрофей" 150 танков Т-90А/АК/С/М, а согласно неверифицированным данным, это количество превышает 200 единиц.

Потери России в Украине

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года по 5 июля 2024 года ориентировочно составляют личного состава — около 548 тысяч 580 человек, в том числе 1 110 за минувшие сутки.

Кроме того, РФ потеряла по меньшей мере: танков — 8142 (+10) единицы, боевых бронированных машин — 15 тыс. 611 (+11), артиллерийских систем — 14831 (+54), реактивных систем залпового огня — 1115, средств ПВО — 878, самолетов — 360, вертолетов — 326.

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