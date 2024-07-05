ВСУ ликвидировали редкий российский танк Т-90С — фото

ВСУ уничтожили еще один российский танк Т-90С с путевым минным тралом КМТ-7. Произошло это в районе населённого пункта Победа на Покровском направлении фронта.

ВСУ уничтожили еще один российский танк Т-90С

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко напомнил, что Т-90С — это экспортная версия танка "с очень интересной историей".

Шли они преимущественно по контрактам в Индию — Т-90S Bhishma, но часть танков не проходила приемки в связи с некачественной сборкой и другими неполадками/дефектами. За время выполнения экспортных поставок таких танков накопилось количество, и с ноября-декабря 2022 года их весьма активно стали отправлять в зону боевых действий, — отметил эксперт. Поделиться

По его информации, в месяц таких танков уничтожают 1-2 единицы.

По одним верифицированным данным российские оккупационные войска их потеряли 15, по другим — 10... В любом случае, тенденция очень интересна, конкретно указывает на то, сколько Т-90С ВПК России, а именно "Уралвагонзавод", в течение месяца вместе с всей другой продукцией может отправлять в зону БД, — добавил обозреватель.

При этом он также напомнил, что за время полномасштабной войны с Россией верифицировано уничтожение, повреждение или "затрофей" 150 танков Т-90А/АК/С/М, а согласно неверифицированным данным, это количество превышает 200 единиц.

Потери России в Украине

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года по 5 июля 2024 года ориентировочно составляют личного состава — около 548 тысяч 580 человек, в том числе 1 110 за минувшие сутки.