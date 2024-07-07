Росія суттєво знизила темпи ремонту танків. Експерти назвали причини
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія суттєво знизила темпи ремонту танків. Експерти назвали причини

Росія суттєво знизила темпи ремонту танків. Експерти назвали причини
Джерело:  online.ua

Якщо на початку 2024 року РФ знімала зі зберігання понад 115 танків щомісяця, то зараз темпи скоротилися вдвічі.

Головні тези:

 

  • Багато танків перебувають у незадовільному стані, що призводить до зменшення можливостей ремонту та модернізації.
  • У російському військово-промисловому комплексі планується поставити армії 1500 танків щорічно, проте фокус зроблено на обмежені типи танків.
  • Експерти вважають, що танковий парк Росії поступово зменшуватиметься, що може вплинути на її наступальні можливості.
  • Повний вичерпний ремонт танків потребує великої фінансової та часової витрати, що може ускладнити процес відновлення бронетехніки в майбутньому.

Чому Росія знизила темп відновлення танків

Як пише OSINT-аналітик Highmarsed, Росія зняла зі зберігання близько 2500 танків, водночас за останній рік темпи робіт знизилися вдвічі — зі 115 до приблизно 60 танків на місяць.

Як пояснює аналітик, спочатку у Росії було багато резервних танків у хорошому стані, які можна було швидко виводити зі зберігання, і темпи, ймовірно, були навіть вищими за 115 на місяць, що давало змогу компенсувати високі початкові втрати.

Однак у 2024 році тенденція почала змінюватися. Наразі окупанти відновлюють близько 60 танків на місяць, чого недостатньо для відновлення втрат, які, за даними War Spotting, наразі становлять щонайменше 93 танки на місяць.

Причиною цього, ймовірно, є те, що танки, які залишилися на зберіганні, перебувають у значно гіршому стані, зазначає аналітик. Багато з танків провели просто неба понад 15 років і потребують більшого обсягу робіт.

Дослідник зазначає, що із супутникових знімків майже нереально встановити технічний стан танків, але він упевнений, що значна кількість техніки вже ніколи не буде працювати. Єдиним варіантом у такому разі буде капітальний ремонт, при цьому корпус машини не обов'язково має бути в хорошому стані, її можна було відремонтувати.

За наявності достатньої кількості грошей, часу і запасних частин, імовірно, можна відремонтувати будь-який танк, але з часом цей процес стане тільки дорожчати. Крім того, Росія поки що зосередилася на створенні потужностей з ремонту/модернізації лише для деяких типів танків — Т-80, Т-72Б і Т-62, — зазначає аналітик.

Хоча він вважає, що навряд чи в Росії в найближчому майбутньому закінчаться танки, але танковий парк, найімовірніше, буде повільно, але постійно скорочуватися з плином часу, що позначиться на наступальних можливостях.

Коли у Росії закінчаться танки

Раніше OSINT-аналітики підрахували, що кількість танків Т-80 у хорошому стані в Росії значно скоротилася, і такими темпами російські Т-80 на базах зберігання можуть закінчитися орієнтовно в середині 2026 року, тож окупантам доведеться робити ставку на більш масові та старіші Т-55/Т-62, та більш рідкісні Т-90.

Водночас у 2024 році військово-промисловий комплекс РФ планує поставити армії приблизно 1500 танків і 3000 зразків іншої бронетехніки. Така ж кількість запланована і на наступний рік.

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