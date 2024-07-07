Россия значительно снизила темпы ремонта танков. Эксперты назвали причины

Если в начале 2024 г. РФ снимала с хранения более 115 танков ежемесячно, то сейчас темпы сократились вдвое.

Почему Россия снизила темп обновления танков

Как пишет OSINT-аналитик Highmarsed, Россия сняла с хранения около 2500 танков, за последний год темпы работ снизились вдвое — со 115 до примерно 60 танков в месяц.

Since multiple people have asked for it here is the breakdown for the condition of the individual tank types: pic.twitter.com/2SNgNyypNx — Highmarsed (@HighMarsed) July 6, 2024

Как объясняет аналитик, сначала в России было много резервных танков в хорошем состоянии, которые можно было быстро выводить из хранения, и темпы, вероятно, были даже выше 115 в месяц, что позволяло компенсировать высокие первоначальные потери.

Однако в 2024 году тенденция начала меняться. В настоящее время оккупанты восстанавливают около 60 танков в месяц, чего недостаточно для восстановления потерь, которые, по данным War Spotting, составляют по меньшей мере 93 танка в месяц.

Причиной этого, вероятно, является то, что оставшиеся на хранении танки находятся в значительно худшем состоянии, отмечает аналитик. Многие из танков провели под открытым небом более 15 лет и нуждаются в большем объеме работ.

Исследователь отмечает, что со спутниковых снимков почти невозможно установить техническое состояние танков, но он уверен, что значительное количество техники уже никогда не будет работать. Единственным вариантом будет капитальный ремонт, при этом корпус машины не обязательно должен быть в хорошем состоянии, ее можно было отремонтировать.

При наличии достаточного количества денег, времени и запасных частей, по всей вероятности, можно отремонтировать любой танк, но со временем этот процесс станет только дорожать. Кроме того, Россия пока сосредоточилась на создании мощностей по ремонту/модернизации только для некоторых типов танков — Т-80, Т-72Б и Т-62, — отмечает аналитик. Поделиться

Хотя он считает, что вряд ли в России в ближайшем будущем закончатся танки, но танковый парк, вероятнее всего, будет медленно, но постоянно сокращаться с течением времени, что скажется на наступательных возможностях.

Когда в России закончатся танки

Ранее OSINT-аналитики подсчитали, что количество танков Т-80 в хорошем состоянии в России значительно сократилось, и такими темпами российские Т-80 на базах хранения могут закончиться ориентировочно в середине 2026 года, так что оккупантам придется делать ставку на более массовые и более старые Т-80. 55/Т-62 и более редки Т-90.