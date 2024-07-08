Почему РФ прячет Т-72 на складах, несмотря на дефицит танков на фронте — ответ экспертов

Российские войска ежемесячно теряют в Украине около 100 танков. При этом промышленность строит не больше 50 в течение 30 дней.
Главные тезисы
- Российские войска теряют около 100 танков ежемесячно в Украине и промышленность не успевает строить новые в достаточных количествах.
- Россия восстанавливает устаревшие танки Т-72 времен холодной войны для отправки на фронт, однако не использует их основные характеристики из-за их сложности обслуживания.
- Российский танковый парк сокращается из-за нехватки технических средств для восстановления старых танков, что может сказаться на наступательных возможностях армии.
- Эксперты обращают внимание на стратегию России по восстановлению и обновлению танкового парка, приоритезируя простые в уходе и эксплуатации танки старых моделей.
- Кремль планирует поставить военной армии около 1500 танков и 3000 других образцов бронетехники в 2024 году, несмотря на сокращение обновления старых танков в последние годы.
России не хватает танков, но тысяча Т-72 остается на складах
Как пишет Forbes, чтобы компенсировать потери, россияне извлекают старые танки времен холодной войны по долгосрочному хранению, восстанавливают их, модернизируют, а затем отправляют на фронт вместе с новыми. Несмотря на такие проблемы, россияне в основном не используют старейшие Т-72, имеющие более тонкую броню и худшие средства управления огнем.
За двадцать восемь месяцев полномасштабной войны России против Украины запасы российских танков сократились:
Т-55 — на 31%;
Т-62 — на 37%,
Т-80Б — на 79%.
Т-72 — на 9%.
Отмечается, что восстановить можно практически любой устаревший танк. Даже полностью ржавый бак можно зачистить и отшлифовать, а другие компоненты — заменить.
Однако такая глубокая реставрация чрезвычайно трудоемка и дорога. Вероятно, поэтому в РФ не восстанавливают Т-72, направляя деньги на новую технику.
Последнее трудно обслуживать, поэтому армия США и многих стран НАТО никогда не используют эту технологию в своих танках. В оценке 1982 года Центральное разведывательное управление США похвалило автоматическую подзарядку Т-72 за его скорость, но отметило его сложность. Это делает более старый Т-55 более простым для восстановления чем младший Т-72.
Таким образом, россияне восстанавливают новые сложные, а также старые и простые танки. Старые и сложные машины они обходят, поскольку они требуют много времени и денег для возвращения в рабочее состояние.
По словам аналитика Ричарда Верекера, на самые старые Т-72 приходится 10% потерь российских Т-72.
Российские танки в войне против Украины
Ранее Highmarsed отмечал, что в России резко сократились темпы обновления старых танков. Россия сняла с хранения около 2500 танков, в то же время за последний год темпы работ снизились вдвое — со 115 до примерно 60 танков в месяц.
Как объясняет аналитик, сначала в России было много резервных танков в хорошем состоянии, которые можно было быстро выводить из хранения, и темпы, вероятно, были даже выше 115 в месяц, что позволяло компенсировать высокие первоначальные потери.
В 2024 году военно-промышленный комплекс РФ планирует поставить армии около 1500 танков и 3000 образцов другой бронетехники. Такое же количество планируется и на следующий год.
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