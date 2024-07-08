Почему РФ прячет Т-72 на складах, несмотря на дефицит танков на фронте — ответ экспертов

Российские войска ежемесячно теряют в Украине около 100 танков. При этом промышленность строит не больше 50 в течение 30 дней.

России не хватает танков, но тысяча Т-72 остается на складах

Как пишет Forbes, чтобы компенсировать потери, россияне извлекают старые танки времен холодной войны по долгосрочному хранению, восстанавливают их, модернизируют, а затем отправляют на фронт вместе с новыми. Несмотря на такие проблемы, россияне в основном не используют старейшие Т-72, имеющие более тонкую броню и худшие средства управления огнем.

За двадцать восемь месяцев полномасштабной войны России против Украины запасы российских танков сократились:

Т-55 — на 31%;

Т-62 — на 37%,

Т-80Б — на 79%.

Т-72 — на 9%.

Отмечается, что восстановить можно практически любой устаревший танк. Даже полностью ржавый бак можно зачистить и отшлифовать, а другие компоненты — заменить.

Однако такая глубокая реставрация чрезвычайно трудоемка и дорога. Вероятно, поэтому в РФ не восстанавливают Т-72, направляя деньги на новую технику.

Зачем Кремлю тратить деньги на восстановление 70-летних Т-55 и 60-летних Т-62, а не 50-летних Т-72? Ответ, скорее всего, состоит в том, что Т-55 и Т-62 имеют людей для зарядки в экипажах из четырех человек, а Т-72 имеют автоматическую зарядку, заменяемую четвертым членом экипажа, — объясняет издание. Поделиться

Последнее трудно обслуживать, поэтому армия США и многих стран НАТО никогда не используют эту технологию в своих танках. В оценке 1982 года Центральное разведывательное управление США похвалило автоматическую подзарядку Т-72 за его скорость, но отметило его сложность. Это делает более старый Т-55 более простым для восстановления чем младший Т-72.

Таким образом, россияне восстанавливают новые сложные, а также старые и простые танки. Старые и сложные машины они обходят, поскольку они требуют много времени и денег для возвращения в рабочее состояние.

По словам аналитика Ричарда Верекера, на самые старые Т-72 приходится 10% потерь российских Т-72.

Я не думаю, что наступит определенный момент, когда у России закончатся танки, но их танковый парк, скорее всего, со временем будет медленно, но постоянно сокращаться, что повлияет на их наступательные возможности, — говорится в сообщении OSINT-аналитика Highmarsed в сети X. Поделиться

Российские танки в войне против Украины

Ранее Highmarsed отмечал, что в России резко сократились темпы обновления старых танков. Россия сняла с хранения около 2500 танков, в то же время за последний год темпы работ снизились вдвое — со 115 до примерно 60 танков в месяц.

Как объясняет аналитик, сначала в России было много резервных танков в хорошем состоянии, которые можно было быстро выводить из хранения, и темпы, вероятно, были даже выше 115 в месяц, что позволяло компенсировать высокие первоначальные потери.

В 2024 году военно-промышленный комплекс РФ планирует поставить армии около 1500 танков и 3000 образцов другой бронетехники. Такое же количество планируется и на следующий год.