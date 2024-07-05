ВСУ ликвидировали более 1100 солдат РФ, 10 танков и 54 артсистемы в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 1100 солдат РФ, 10 танков и 54 артсистемы в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ ликвидировали более 1100 солдат РФ, 10 танков и 54 артсистемы в течение суток
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По информации Генштаба, украинские военные в течение суток ликвидировали еще 1 тыс 110 окупантов и десятки единиц вооружения и техники РФ.

Главные тезисы

  • Общие боевые потери армии РФ составляют более 548 тыс. человек и значительное количество техники.
  • За сутки 4 июля было зафиксировано 155 боевых столкновений, включая ракетные и авиационные удары РФ.
  • Украинские войска успешно отражают наступательные действия оккупантов по разным направлениям.

Что известно о потерях армии РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 548580 (+1110) человек

  • танков - 8142 (+10) ед,

  • боевых бронированных машин - 15611 (+11) ед,

  • артиллерийских систем - 14831 (+54) ед,

  • РСЗО - 1115 (+0) ед,

  • средств ПВО - 878 (+0) ед,

  • самолетов - 360 (+0) ед,

  • вертолетов - 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11751 (+57),

  • крылатых ракет - 2342 (+0),

  • кораблей /катеров - 28 (+0) ед,

  • подводных лодок - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 19977 (+54) ед,

  • специальной техники - 2473 (+5)

Какая ситуация на фронте

Оперативная информация по состоянию на утро 5 июля по поводу российского вторжения. За прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений.

По уточненной информации, за минувшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, 59 авиационных ударов (задействовал 111 КАБ), совершил более 4000 обстрелов, 115 из них – из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 авиаударов по живой силе противника, поразили два орудия, один состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

В Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия. Здесь произошло 19 боевых столкновений в районах населенных пунктов Сотницкий Казачок, Глубокое, Липке и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак в сутки составило четыре. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки.

На Лиманском направлении наши войска отразили 14 атак окупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Терны и Невское.

На Северском направлении Силами обороны отражены 10 штурмовых действий вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Клещиевки и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны пресекли 17 попыток противника прорвать оборону в районах Калиновки, Григорьевки и Клищиевки.

На Торецком направлении враг совершил 30 атак неподалеку от населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении нашими защитниками отражены 38 штурмовых действий в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Прогресс, Лозоватское, Новоселовка Первая, Евгеньевка, Уманское и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Невельское, Прасковьевка, где враг 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении враг совершил семь штурмов наших позиций в районе Водяного и Макаровки Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Роботиного.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Две атаки россиян успеха не имели.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

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