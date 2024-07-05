ВСУ ликвидировали более 1100 солдат РФ, 10 танков и 54 артсистемы в течение суток

По информации Генштаба, украинские военные в течение суток ликвидировали еще 1 тыс 110 окупантов и десятки единиц вооружения и техники РФ.
Главные тезисы
- Общие боевые потери армии РФ составляют более 548 тыс. человек и значительное количество техники.
- За сутки 4 июля было зафиксировано 155 боевых столкновений, включая ракетные и авиационные удары РФ.
- Украинские войска успешно отражают наступательные действия оккупантов по разным направлениям.
Что известно о потерях армии РФ в войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 548580 (+1110) человек
танков - 8142 (+10) ед,
боевых бронированных машин - 15611 (+11) ед,
артиллерийских систем - 14831 (+54) ед,
РСЗО - 1115 (+0) ед,
средств ПВО - 878 (+0) ед,
самолетов - 360 (+0) ед,
вертолетов - 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 11751 (+57),
крылатых ракет - 2342 (+0),
кораблей /катеров - 28 (+0) ед,
подводных лодок - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 19977 (+54) ед,
специальной техники - 2473 (+5)
Какая ситуация на фронте
Оперативная информация по состоянию на утро 5 июля по поводу российского вторжения. За прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений.
По уточненной информации, за минувшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, 59 авиационных ударов (задействовал 111 КАБ), совершил более 4000 обстрелов, 115 из них – из реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 авиаударов по живой силе противника, поразили два орудия, один состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава и ВВТ противника.
В Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия. Здесь произошло 19 боевых столкновений в районах населенных пунктов Сотницкий Казачок, Глубокое, Липке и Волчанск.
На Купянском направлении количество атак в сутки составило четыре. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки.
На Лиманском направлении наши войска отразили 14 атак окупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Терны и Невское.
На Северском направлении Силами обороны отражены 10 штурмовых действий вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Клещиевки и Выемки.
На Краматорском направлении Силы обороны пресекли 17 попыток противника прорвать оборону в районах Калиновки, Григорьевки и Клищиевки.
На Торецком направлении враг совершил 30 атак неподалеку от населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.
На Покровском направлении нашими защитниками отражены 38 штурмовых действий в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Прогресс, Лозоватское, Новоселовка Первая, Евгеньевка, Уманское и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Невельское, Прасковьевка, где враг 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Времивском направлении враг совершил семь штурмов наших позиций в районе Водяного и Макаровки Донецкой области.
На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Роботиного.
На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Две атаки россиян успеха не имели.
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
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