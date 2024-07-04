По информации офицера подразделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталия Литвина, оккупационная армия РФ значительно увеличила количество штурмовых и наступательных действий в районах Купянска и Лимана.
Главные тезисы
- Оккупационная армия РФ увеличила количество штурмовых и наступательных действий в районах Купянска и Лимана.
- Самые горячие направления фронта - Макеевка, Спорное, Часов Яр, где увеличилось количество боевых столкновений.
- Бои продолжаются в Харьковской области в районе Волчанска, где враг использует авиацию и спецподразделения для атак.
- Российские оккупанты активно действуют в районе Липцов, но украинские военные успешно отражают вражеские атаки.
- Ключевые направления наступления врага - Часов Яр, Лиман и Купянск, где продолжаются интенсивные боевые действия.
Что известно о самых горячих направлениях фронта
Военный добавил, что в Харьковской области продолжаются бои в районе Волчанска.
Что известно о ситуации в районе Волчанска и Липцов
Он отметил, что российские оккупанты продолжат безуспешные попытки захватить Волчанск и прилагают к этому немало усилий.
В частности, Литвин отметил, что к Волчанску были стянуты спецподразделения РФ, российские оккупанты выпускают по позициям ВСУ большое количество артиллерийских боеприпасов, а также активно действуют авиацией.
Литвин рассказал, что в Липцах после массированных ударов оперативки тактической авиации, враг снова начинает пробовать штурмовать наши подразделения.
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