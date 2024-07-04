По информации офицера подразделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталия Литвина, оккупационная армия РФ значительно увеличила количество штурмовых и наступательных действий в районах Купянска и Лимана.

Что известно о самых горячих направлениях фронта

Это и Макеевка, и Спорное, и Часов Яр, то есть в этих направлениях увеличилось количество боевых столкновений и штурмовых действий противника за последний период времени, - подчеркивает Литвин. Поделиться

Военный добавил, что в Харьковской области продолжаются бои в районе Волчанска.

Они проводят такие фронтальные атаки, просто бьют в лоб обилием личного состава при поддержке оперативно-тактической авиации. То есть у них очень большое количество такой авиации на этом направлении, большое количество управляемых авиабомб. Поэтому там, где они не могут захватить какую-либо позицию, наблюдательный пост или взводный опорный пункт, они просто его уничтожают большим количеством вылетов оперативно-тактической авиации, которая сбрасывает большое количество управляемых авиабомб на головы наших защитников, - объясняет офицер разведки бригады "Рубеж" . Поделиться

Что известно о ситуации в районе Волчанска и Липцов

Он отметил, что российские оккупанты продолжат безуспешные попытки захватить Волчанск и прилагают к этому немало усилий.

В частности, Литвин отметил, что к Волчанску были стянуты спецподразделения РФ, российские оккупанты выпускают по позициям ВСУ большое количество артиллерийских боеприпасов, а также активно действуют авиацией.

Нельзя сказать, что это самое главное направление врага. Потому что у нас есть такие важные направления как Часов Яр, Лиманское и Купянское направление, - добавил военный. Поделиться

Литвин рассказал, что в Липцах после массированных ударов оперативки тактической авиации, враг снова начинает пробовать штурмовать наши подразделения.