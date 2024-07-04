У ЗСУ назвали найактивніші напрямки на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ назвали найактивніші напрямки на фронті

Військовий ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За інформацією офіцера підрозділу розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталія Литвина, окупаційна армія РФ значно збільшила кількість штурмових та наступальних дій в районах Куп'янська та Лимана. 

Головні тези:

  • Окупаційна армія РФ збільшила кількість штурмових та наступальних дій в районах Куп'янська та Лимана.
  • Найгарячіші напрямки фронту включають Макіївку, Спірне, Часів Яр, де зросла кількість бойових зіткнень противника.
  • На Харківщині тривають бої в районі Вовчанська, де ворог використовує авіацію та спецпідрозділи для атак.
  • В районі Липців російські окупанти знову перейшли до атак, однак українські військові їх відбивають.
  • Ключові  напрямки наступу ворога - Часів Яр, Лиманський і Куп'янський, де тривають інтенсивні бойові дії.

Що відомо про найгарячіші напрямки фронту

Це і Макіївка, і Спірне, і Часів Яр, тобто на цих напрямках збільшилась кількість бойових зіткнень і штурмових дій противника за останній період часу, - підкреслює Литвин.

Військовий додав, що на Харківщині продвжуються бої в районі Вовчанська.

Вони проводять такі фронтальні атаки, просто б'ють в лоб великою кількістю особового складу за підтримки оперативно-тактичної авіації. Тобто у них дуже велика кількість такої авіації на цьому напрямку, велика кількість керованих авіабомб. Тому там, де вони не можуть захопити якусь позицію, спостережний пост або взводний опорний пункт,то вони просто його знищують великою кількістю вильотів оперативно-тактичної авіації, котра скидає велику кількість керованих авіабомб на голови наших захисників, - пояснює офіцер розвідки бригади “Рубіж”.

Що відомо про ситуацію в районі Вовчанська та Липців

Він зазначив, що російські окупанти продовжуть безуспішні спроби захопити Вовчанськ і прикладають до цього чимало зусиль.

Зокрема, Литвин зазначив, що до Вовчанська були стягнуті спецпідрозділи РФ, російські окупанти випускають по позиціях ЗСУ велику кількість артилерійських боєприпасів, а також активно діють авіацією.

Не можна сказати, що це найголовніший напрямок ворога. Тому що у нас є такі важливі напрямки як Часів Яр, Лиманський і Куп'янський напрямок, - додав військовий.

Литвин розповів, що у Липцях після масованих ударів оперативо тактичної авіації, ворог знову починає пробувати штурмувати наші підрозділи.

Коли вони впираються, то вони застосовують тактику випаленої землі - скидають велику кількість вибухових речовин на голови бійців Сил оборони. Там були масовані авіанальоти, масовані артилерійські удари і зараз знову продовжують відправляти свою піхоту на штурмові дії. Але на тому напрямку противник успіху не має, наші підрозділи там тримають рубежі і не дають ворогу просуватися вглиб Харківщини та населеного пункту Липці, - зазначив військовий.

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