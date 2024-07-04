За інформацією офіцера підрозділу розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталія Литвина, окупаційна армія РФ значно збільшила кількість штурмових та наступальних дій в районах Куп'янська та Лимана.
Головні тези:
- Окупаційна армія РФ збільшила кількість штурмових та наступальних дій в районах Куп'янська та Лимана.
- Найгарячіші напрямки фронту включають Макіївку, Спірне, Часів Яр, де зросла кількість бойових зіткнень противника.
- На Харківщині тривають бої в районі Вовчанська, де ворог використовує авіацію та спецпідрозділи для атак.
- В районі Липців російські окупанти знову перейшли до атак, однак українські військові їх відбивають.
- Ключові напрямки наступу ворога - Часів Яр, Лиманський і Куп'янський, де тривають інтенсивні бойові дії.
Що відомо про найгарячіші напрямки фронту
Військовий додав, що на Харківщині продвжуються бої в районі Вовчанська.
Що відомо про ситуацію в районі Вовчанська та Липців
Він зазначив, що російські окупанти продовжуть безуспішні спроби захопити Вовчанськ і прикладають до цього чимало зусиль.
Зокрема, Литвин зазначив, що до Вовчанська були стягнуті спецпідрозділи РФ, російські окупанти випускають по позиціях ЗСУ велику кількість артилерійських боєприпасів, а також активно діють авіацією.
Литвин розповів, що у Липцях після масованих ударів оперативо тактичної авіації, ворог знову починає пробувати штурмувати наші підрозділи.
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