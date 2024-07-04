Вони проводять такі фронтальні атаки, просто б'ють в лоб великою кількістю особового складу за підтримки оперативно-тактичної авіації. Тобто у них дуже велика кількість такої авіації на цьому напрямку, велика кількість керованих авіабомб. Тому там, де вони не можуть захопити якусь позицію, спостережний пост або взводний опорний пункт,то вони просто його знищують великою кількістю вильотів оперативно-тактичної авіації, котра скидає велику кількість керованих авіабомб на голови наших захисників, - пояснює офіцер розвідки бригади “Рубіж”.