Чому Україна не може перейти до глухої оборони — пояснення ГУР

За словами заступника керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, Україна не може дозволити собі глуху оборону у розв'язаній РФ злочинній війні, чекаючи, поки російські окупанти підготуються до наступів на нових напрямках.

Чому стратегія глухої оборони у війні не ефективна

Під вас виступу в рамках однієї з панельних дискусій на полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі Скібіцький підкреслив, що українська військова розвідка на тактичному рівні очікує продовження активних бойових дій.

Ніхто не говорить про зупинку, чи тим паче про припинення вогню. Будь-яке припинення вогню РФ буде використовувати для поліпшення тактичного положення та набуття більшої спроможності для відновлення чи відкриття нових напрямків бойових дій, - зазначив представник ГУР. Поширити

За його словами, бойові дії триватимуть навіть за складних погодних умов.

Ми просто не можемо втратити свою територію через бездіяльність, - пояснює Скібіцький. Поширити

Чим загрожує Україні стратегія глухої оборони

Представник ГУР підкреслив, що так зване “замороження" бойових дій буде використано російськими окупантами проти України, оскільки ворог дуже швидко вчиться на власних та чужих помилках.

В такому випадку, якщо ми навіть перейдемо в глуху оборону, як багато хто каже, і почнемо розвивати наш ОПК, то ворог не зупиниться. Ми повинні розвивати все: і повітряну оборону, і дбати, щоб наш ОПК був захищений, і ми маємо проводити контрнаступальні заходи, щоб не допустити втрату території, - пояснює Скібіцький. Поширити

За його словами, минулий рік довів це.