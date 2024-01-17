Чому Україна не може перейти до глухої оборони — пояснення ГУР

За словами заступника керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, Україна не може дозволити собі глуху оборону у розв'язаній РФ злочинній війні, чекаючи, поки російські окупанти підготуються до наступів на нових напрямках.
Чому стратегія глухої оборони у війні не ефективна
Під вас виступу в рамках однієї з панельних дискусій на полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі Скібіцький підкреслив, що українська військова розвідка на тактичному рівні очікує продовження активних бойових дій.
За його словами, бойові дії триватимуть навіть за складних погодних умов.
Чим загрожує Україні стратегія глухої оборони
Представник ГУР підкреслив, що так зване “замороження" бойових дій буде використано російськими окупантами проти України, оскільки ворог дуже швидко вчиться на власних та чужих помилках.
За його словами, минулий рік довів це.
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