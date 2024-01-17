Почему Украина не может перейти к глухой обороне — объяснение ГУР

По словам заместителя руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, Украина не может позволить себе глухую оборону в развязанной РФ преступной войне, ожидая, пока российские оккупанты подготовятся к наступлениям на новых направлениях.
Почему стратегия глухой обороны в войне не эффективна
Под вас выступления в рамках одной из панельных дискуссий на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе Скибицкий подчеркнул, что украинская военная разведка на тактическом уровне ожидает продолжения активных боевых действий.
По его словам, боевые действия будут продолжаться даже при сложных погодных условиях.
Чем угрожает Украине стратегия глухой обороны
Представитель ГУР подчеркнул, что так называемая "заморозка" боевых действий будет использована российскими оккупантами против Украины, поскольку враг очень быстро учится на собственных и чужих ошибках.
По его словам, прошлый год доказал это.
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