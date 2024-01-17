Почему Украина не может перейти к глухой обороне — объяснение ГУР

По словам заместителя руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, Украина не может позволить себе глухую оборону в развязанной РФ преступной войне, ожидая, пока российские оккупанты подготовятся к наступлениям на новых направлениях.

Почему стратегия глухой обороны в войне не эффективна

Под вас выступления в рамках одной из панельных дискуссий на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе Скибицкий подчеркнул, что украинская военная разведка на тактическом уровне ожидает продолжения активных боевых действий.

Никто не говорит об остановке или тем более о прекращении огня. Любое прекращение огня РФ будет использовать для улучшения тактического положения и обретения большей способности для восстановления или открытия новых направлений боевых действий, - отметил представитель ГУР. Поделиться

По его словам, боевые действия будут продолжаться даже при сложных погодных условиях.

Мы просто не можем потерять свою территорию из-за бездействия, – объясняет Скибицкий. Поделиться

Чем угрожает Украине стратегия глухой обороны

Представитель ГУР подчеркнул, что так называемая "заморозка" боевых действий будет использована российскими оккупантами против Украины, поскольку враг очень быстро учится на собственных и чужих ошибках.

В таком случае, если мы даже перейдем в глухую оборону, как многие говорят, и начнем развивать наш ОПК, то враг не остановится. Мы должны развивать все: и воздушную оборону, и заботиться о том, чтобы наш ОПК был защищен, и мы должны проводить контрнаступательные мероприятия, чтобы не допустить потери территории, - объясняет Скибицкий. Поделиться

По его словам, прошлый год доказал это.