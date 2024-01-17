Почему Украина не может перейти к глухой обороне — объяснение ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Почему Украина не может перейти к глухой обороне — объяснение ГУР

МИД Украины
Военные ВСУ
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По словам заместителя руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, Украина не может позволить себе глухую оборону в развязанной РФ преступной войне, ожидая, пока российские оккупанты подготовятся к наступлениям на новых направлениях.

Почему стратегия глухой обороны в войне не эффективна

Под вас выступления в рамках одной из панельных дискуссий на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе Скибицкий подчеркнул, что украинская военная разведка на тактическом уровне ожидает продолжения активных боевых действий.

Никто не говорит об остановке или тем более о прекращении огня. Любое прекращение огня РФ будет использовать для улучшения тактического положения и обретения большей способности для восстановления или открытия новых направлений боевых действий, - отметил представитель ГУР.

По его словам, боевые действия будут продолжаться даже при сложных погодных условиях.

Мы просто не можем потерять свою территорию из-за бездействия, – объясняет Скибицкий.

Чем угрожает Украине стратегия глухой обороны

Представитель ГУР подчеркнул, что так называемая "заморозка" боевых действий будет использована российскими оккупантами против Украины, поскольку враг очень быстро учится на собственных и чужих ошибках.

В таком случае, если мы даже перейдем в глухую оборону, как многие говорят, и начнем развивать наш ОПК, то враг не остановится. Мы должны развивать все: и воздушную оборону, и заботиться о том, чтобы наш ОПК был защищен, и мы должны проводить контрнаступательные мероприятия, чтобы не допустить потери территории, - объясняет Скибицкий.

По его словам, прошлый год доказал это.

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