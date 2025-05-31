Чому втрачені кілограми швидко повертаються — відповідь вчених
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Чому втрачені кілограми швидко повертаються — відповідь вчених

Вчені розкрили один з парадоксів схуднення
Джерело:  Fox News

Проблема стрімкого повернення кілограмів після успішно схуднення знайома багатьом. У межах нового масштабного дослідження науковці вирішили нарешті дізнатися, що насправді відбувається з організмом людини.

Головні тези:

  • У мишей та людей, які завжди споживали забагато жирів, продовжувалися нездорові зміни в метаболізмі навіть після втрати ваги.
  • Здоровий спосіб життя неможливий без збалансованого харчування.

Вчені розкрили один з парадоксів схуднення

Науковці вирішили розібратися, чи можна пояснити повторний набір ваги так званою метаболічною пам'яттю.

Що важливо розуміти, йдеться про прагненням організму повернутися до свого попереднього стану ожиріння.

Щоб зрозуміти, що насправді відбувається, вчені детально проаналізували хімічні маркери на жирових клітинах мишей, яких годували їжею з високим вмістом жирів.

Окрім того, вказано: коли гризунів годували лише стандартним кормом, дослідники проаналізували їхню жирову тканину після того, як вони схудли.

На цьому тлі дослідники дійшли висновку, що у мишей, які споживали забагато жирів, продовжувалися нездорові зміни в метаболізмі навіть після втрати ваги.

Жирові тканини людей також стали предметом дослідження вчених.

Після того, як людина втрачає вагу, її жирові клітини не повністю повертаються до "нормального" стану. У таких людей гени жирових клітин продовжували функціонувати неправильно, що призводить до запалень та метаболічних проблем навіть через два роки після втрати ваги.

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