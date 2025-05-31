Чому втрачені кілограми швидко повертаються — відповідь вчених

Проблема стрімкого повернення кілограмів після успішно схуднення знайома багатьом. У межах нового масштабного дослідження науковці вирішили нарешті дізнатися, що насправді відбувається з організмом людини.

Вчені розкрили один з парадоксів схуднення

Науковці вирішили розібратися, чи можна пояснити повторний набір ваги так званою метаболічною пам'яттю.

Що важливо розуміти, йдеться про прагненням організму повернутися до свого попереднього стану ожиріння.

Щоб зрозуміти, що насправді відбувається, вчені детально проаналізували хімічні маркери на жирових клітинах мишей, яких годували їжею з високим вмістом жирів.

Окрім того, вказано: коли гризунів годували лише стандартним кормом, дослідники проаналізували їхню жирову тканину після того, як вони схудли.

На цьому тлі дослідники дійшли висновку, що у мишей, які споживали забагато жирів, продовжувалися нездорові зміни в метаболізмі навіть після втрати ваги.

Жирові тканини людей також стали предметом дослідження вчених.