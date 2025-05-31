Почему потерянные килограммы быстро возвращаются — ответ ученых

Проблема стремительного возвращения килограммов после успешного похудения знакома многим. В рамках нового масштабного исследования ученые решили наконец узнать, что происходит с организмом человека.

Ученые раскрыли один из парадоксов похудения

Ученые решили разобраться, можно ли объяснить повторный набор веса так называемой метаболической памятью.

Что важно понимать, речь идет о стремлении организма вернуться к своему предыдущему состоянию ожирения.

Чтобы понять, что происходит, ученые детально проанализировали химические маркеры на жировых клетках мышей, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров.

Кроме того, указано: когда грызунов кормили только стандартным кормом, исследователи проанализировали их жировую ткань после того, как они похудели.

На этом фоне исследователи пришли к выводу, что у мышей, потреблявших много жиров, продолжались нездоровые изменения в метаболизме даже после потери веса.

Жировые ткани людей также стали предметом исследования учёных.