Почему потерянные килограммы быстро возвращаются — ответ ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Почему потерянные килограммы быстро возвращаются — ответ ученых

Ученые раскрыли один из парадоксов похудения
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Источник:  Fox News

Проблема стремительного возвращения килограммов после успешного похудения знакома многим. В рамках нового масштабного исследования ученые решили наконец узнать, что происходит с организмом человека.

Главные тезисы

  • У мышей и людей, которые всегда потребляли слишком много жиров, продолжались нездоровые изменения в метаболизме даже после потери веса.
  • Здоровый образ жизни невозможен без сбалансированного питания.

Ученые раскрыли один из парадоксов похудения

Ученые решили разобраться, можно ли объяснить повторный набор веса так называемой метаболической памятью.

Что важно понимать, речь идет о стремлении организма вернуться к своему предыдущему состоянию ожирения.

Чтобы понять, что происходит, ученые детально проанализировали химические маркеры на жировых клетках мышей, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров.

Кроме того, указано: когда грызунов кормили только стандартным кормом, исследователи проанализировали их жировую ткань после того, как они похудели.

На этом фоне исследователи пришли к выводу, что у мышей, потреблявших много жиров, продолжались нездоровые изменения в метаболизме даже после потери веса.

Жировые ткани людей также стали предметом исследования учёных.

После того, как человек теряет вес, его жировые клетки не полностью возвращаются к "нормальному" состоянию. У таких людей гены жировых клеток продолжали функционировать неправильно, что приводит к воспалениям и метаболическим проблемам даже через два года после потери веса.

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