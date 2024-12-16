Ученые по результатам анализа 18 клинических исследований определили, что регулярное потребление 2 литров воды ежедневно способствует уменьшению риска возникновения камней в почках и похудению.

Сколько воды нужно употреблять ежедневно для похудения и поддержания здоровья

Ученые провели анализ 18 клинических исследований, проведенных в период с 1999 по 2023 год.

Участники этих исследований придерживались рекомендаций по употреблению от 1,5 до 2 литров воды ежедневно.

Отмечается, что по результатам большинства исследований было зафиксировано по меньшей мере 1 положительный эффект от соблюдения таких рекомендаций.

Употребление воды

Что известно о положительных эффектах от увеличения ежедневного употребления воды

В частности, участники исследования, употреблявшие до двух литров воды в день, продемонстрировали на 44-100% лучшие результаты снижения веса по сравнению с теми, кто не увеличивал ежедневное употребление воды.

Кроме того, увеличение потребления воды уменьшило риск возникновения камней в почках в среднем на 15 случаев на 100 человек за пятилетний период наблюдения.

По результатам ряда исследований также было установлено, что увеличенное употребление воды помогает контролировать уровень сахара в крови, предотвращало мигрени и улучшало состояние пациентов, имеющих инфекции мочевыводящих путей.

Однако для подтверждения преимуществ увеличения потребления воды и изучения его влияния на организм человека необходимо провести дополнительные исследования, в частности, учитывая условия, при которых человек потребляет и теряет больше воды, например при диабете.

Ученые также добавляют, что эта привычка не нуждается в дополнительных затратах и имеет минимальные побочные эффекты.