Науковці за результатами аналізу 18 клінічних досліджень визначили, що регулярне споживання 2 літрів води щодня сприяє зменшенню ризику виникнення каменів у нирках та схудненню.

Скільки води треба вживати щодня для схуднення і підтримки здоров’я

Науковці провели аналіз 18 клінічних досліджень, проведених у період з 1999 по 2023 рік.

Учасники цих досліджень дотримувались рекомендацій щодо вживання від 1,5 до 2 літрів води щодня.

Зазначається, що за результатами більшості досліджень було зафіксовано щонайменше 1 позитивний ефект від дотримання таких рекомендацій.

Вживання води

Що відомо про позитивні ефекти від збільшення щоденного вживання води

Зокрема, учасники дослідження, які вживали до двох літрів води на день, продемонстрували на 44-100% кращі результати зниження ваги у порівнянні з тими, хто не збільшував щоденне вживання води.

Окрім цього збільшення вживання води зменшило ризик виникнення каменів у нирках в середньому на 15 випадків на 100 осіб за п’ятирічний період спостереження.

За результатами низки досліджень також було встановлено, що збільшене вживання води допомагає контролювати рівень цукру в крові, запобігало мігреням і покращувало стан пацієнтів, що мають інфекції сечовивідних шляхів.

Однак для підтвердження переваг збільшення споживання води та вивчення його впливу на організм людини необхідно провести додаткові дослідження, зокрема враховуючи умови, за яких людина споживає та втрачає більше води, наприклад, при діабеті.

Науковці також додають, що ця звичка не потребує додаткових витрат і має мінімальні побічні ефекти.