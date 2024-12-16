Науковці за результатами аналізу 18 клінічних досліджень визначили, що регулярне споживання 2 літрів води щодня сприяє зменшенню ризику виникнення каменів у нирках та схудненню.
Головні тези:
- Регулярне споживання 2 літрів води на день сприяє зменшенню ризику виникнення каменів у нирках та схудненню за результатами наукового аналізу.
- Учасники досліджень, які вживали багато води, показали кращі результати зниження ваги та зменшення ризику виникнення каменів у нирках.
- Вживання води також допомагає контролювати рівень цукру в крові, запобігає мігреням та покращує стан пацієнтів з інфекціями сечовивідних шляхів.
- Для підтвердження переваг збільшення споживання води потрібні додаткові дослідження, зокрема враховуючи умови, за яких людина споживає та втрачає більше води.
- Збільшення вживання води не потребує додаткових витрат і має мінімальні побічні ефекти, як підкреслюють науковці.
Скільки води треба вживати щодня для схуднення і підтримки здоров’я
Науковці провели аналіз 18 клінічних досліджень, проведених у період з 1999 по 2023 рік.
Учасники цих досліджень дотримувались рекомендацій щодо вживання від 1,5 до 2 літрів води щодня.
Зазначається, що за результатами більшості досліджень було зафіксовано щонайменше 1 позитивний ефект від дотримання таких рекомендацій.
Що відомо про позитивні ефекти від збільшення щоденного вживання води
Зокрема, учасники дослідження, які вживали до двох літрів води на день, продемонстрували на 44-100% кращі результати зниження ваги у порівнянні з тими, хто не збільшував щоденне вживання води.
Окрім цього збільшення вживання води зменшило ризик виникнення каменів у нирках в середньому на 15 випадків на 100 осіб за п’ятирічний період спостереження.
За результатами низки досліджень також було встановлено, що збільшене вживання води допомагає контролювати рівень цукру в крові, запобігало мігреням і покращувало стан пацієнтів, що мають інфекції сечовивідних шляхів.
Однак для підтвердження переваг збільшення споживання води та вивчення його впливу на організм людини необхідно провести додаткові дослідження, зокрема враховуючи умови, за яких людина споживає та втрачає більше води, наприклад, при діабеті.
Науковці також додають, що ця звичка не потребує додаткових витрат і має мінімальні побічні ефекти.
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