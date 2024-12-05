Вчені розкрили таємницю появи води на Землі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вчені розкрили таємницю появи води на Землі

Комета 67P/Чурюмова-Герасименка
Джерело:  Interesting Engineering

Науковці з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA підтвердили, що вода з комети 67P/Чурюмова-Герасименка має дуже схожий молекулярний склад із водою з океанів на Землі.

Головні тези:

  • Вчені з NASA виявили схожість молекулярного складу води на кометі та в океанах на Землі, підтвердивши гіпотезу про роль комет у появі води на планеті.
  • Дослідники вважають, що значна частина води на Землі утворилась в результаті зіткнень з астероїдами та кометами більше 4 млрд років тому.
  • Комети виявилися транспортерами для переносу води на Землю, оскільки мають більший рівень дейтерію, схожий на земну воду.
  • Нагрівання комет від Сонця призводить до виділення газу та пилу, що впливає на показники дейтерію в воді, виявлені під час аналізу NASA.
  • Дослідження комет дали можливість розкрити таємницю появи води на Землі та ролі космічних об'єктів у цьому процесі.

Що відомо про підтвердження гіпотези щодо появи води на Землі

Відкриття команди американських астрофізиків NASA під керівництвом Кетлін Мандт слугує аргументом на користь гіпотези щодо ролі комет сімейства Юпітера у постачанні води на Землю.

Американські дослідники припускають, що частина води на Землі утворилась внаслідок вулканічної активності. Водяна пара, яку виділяють вулкани, з часом конденсується та випадає у вигляді дощу та впливаючи на появу океанів.

Американські вчені підтвердили появу води на Землі за допомогою комет і астероїдів
Комета 67P/Чурюмова-Герасименка

За отриманими астрофізиками NASA даними, що значна частка океанів на Землі утворилась з крижаних тіл, зокрема, астероїдів та, ймовірно, комет, які зіткнулись з нашою планетою на початковому етапі формування Сонячної системи.

Цей період, відзначений шквалом ударів 4 млрд років тому, міг сприяти появі води на Землю.

Попередні дослідження комет сімейства Юпітера виявили тісний зв’язок між їхньою водою та земною на основі важливого молекулярного підпису, — зазначають науковці.

Як комети могли стати транспортом для перенесення води на Землю

Комети, які утворюються у холодній зовнішній частині Сонячної системи, переважно мають більший рівень дейтерію, ніж астероїди, які утворюються ближче до Сонця.

Протягом останніх двох десятиліть вимірювання водяної пари в кількох кометах сімейства Юпітера показали рівні дейтерію, подібні до тих, що знаходяться у земній воді, що свідчить про потенційний зв’язок у потраплянні води на Землю, — підкреслюють науковці NASA.

При цьому вони з’ясували, що пил, який оточує комету, впливає на показники дейтерію.

Аналіз вимірювань води Rosetta показав, що 67P містить найвищу концентрацію дейтерію серед усіх комет — приблизно втричі більше, ніж в океанах Землі, — повідомили дослідники.

З наближенням до Сонця комета починає виділяти газ та пил внаслідок нагріву поверхні. Багата дейтерієм вода має тенденцію зв’язуватися з частинками пилу більше, ніж звичайна вода, що може призвести до надзвичайно високих показників дейтерію.

По досягненні зовнішньої сторони комети пил висихає, втрачаючи багата дейтерієм вода має тенденцію зв’язуватися з частинками пилу більше, ніж звичайна вода, що може призвести до надзвичайно високих показників дейтерію.

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