Науковці з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA підтвердили, що вода з комети 67P/Чурюмова-Герасименка має дуже схожий молекулярний склад із водою з океанів на Землі.

Що відомо про підтвердження гіпотези щодо появи води на Землі

Відкриття команди американських астрофізиків NASA під керівництвом Кетлін Мандт слугує аргументом на користь гіпотези щодо ролі комет сімейства Юпітера у постачанні води на Землю.

Американські дослідники припускають, що частина води на Землі утворилась внаслідок вулканічної активності. Водяна пара, яку виділяють вулкани, з часом конденсується та випадає у вигляді дощу та впливаючи на появу океанів.

Комета 67P/Чурюмова-Герасименка

За отриманими астрофізиками NASA даними, що значна частка океанів на Землі утворилась з крижаних тіл, зокрема, астероїдів та, ймовірно, комет, які зіткнулись з нашою планетою на початковому етапі формування Сонячної системи.

Цей період, відзначений шквалом ударів 4 млрд років тому, міг сприяти появі води на Землю.

Попередні дослідження комет сімейства Юпітера виявили тісний зв’язок між їхньою водою та земною на основі важливого молекулярного підпису, — зазначають науковці. Поширити

Як комети могли стати транспортом для перенесення води на Землю

Комети, які утворюються у холодній зовнішній частині Сонячної системи, переважно мають більший рівень дейтерію, ніж астероїди, які утворюються ближче до Сонця.

Протягом останніх двох десятиліть вимірювання водяної пари в кількох кометах сімейства Юпітера показали рівні дейтерію, подібні до тих, що знаходяться у земній воді, що свідчить про потенційний зв’язок у потраплянні води на Землю, — підкреслюють науковці NASA. Поширити

При цьому вони з’ясували, що пил, який оточує комету, впливає на показники дейтерію.

Аналіз вимірювань води Rosetta показав, що 67P містить найвищу концентрацію дейтерію серед усіх комет — приблизно втричі більше, ніж в океанах Землі, — повідомили дослідники. Поширити

З наближенням до Сонця комета починає виділяти газ та пил внаслідок нагріву поверхні. Багата дейтерієм вода має тенденцію зв’язуватися з частинками пилу більше, ніж звичайна вода, що може призвести до надзвичайно високих показників дейтерію.

По досягненні зовнішньої сторони комети пил висихає, втрачаючи багата дейтерієм вода має тенденцію зв’язуватися з частинками пилу більше, ніж звичайна вода, що може призвести до надзвичайно високих показників дейтерію.