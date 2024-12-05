Ученые раскрыли тайну появления воды на Земле
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Наука и медицина
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Ученые раскрыли тайну появления воды на Земле

Комета 67P/Чурюмова-Герасименко
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Источник:  Interesting Engineering

Ученые из Центра космических полетов имени Годдарда NASA подтвердили, что вода из кометы 67P/Чурюмова-Герасименко имеет очень схожий молекулярный состав с водой из океанов на Земле.

Главные тезисы

  • Ученые NASA подтвердили сходство молекулярного состава воды на комете 67P/Чурюмова-Герасименко и воды в океанах на Земле, подтверждая гипотезу о роли комет в появлении воды на планете.
  • Воду на Землю могли доставить кометы и астероиды, столкнувшиеся с планетой более 4 млрд. лет назад, что считается основным источником формирования океанов.
  • Кометы, образующиеся в холодной части Солнечной системы, имеют больший уровень дейтерия, что подтверждает их связь с водой на Земле.
  • Исследования астрофизиков NASA показали, что анализ молекулярной подписи воды на кометах обеспечивает ключевую информацию о происхождении воды на Земле.
  • Пыль, окружающая комету, влияет на показатели дейтерия в воде, что является важным фактором при анализе его связи с земной водой.

Что известно о подтверждении гипотезы о появлении воды на Земле

Открытие команды американских астрофизиков NASA под руководством Кэтлин Мандт служит аргументом в пользу гипотезы о роли комет семейства Юпитера в поставках воды на Землю.

Американские исследователи предполагают, что часть воды на Земле образовалась в результате вулканической активности. Водяной пар, выделяемый вулканами, со временем конденсируется и выпадает в виде дождя и влияет на появление океанов.

Американские ученые подтвердили появление воды на Земле с помощью комет и астероидов
Комета 67P/Чурюмова-Герасименко

По полученным астрофизикам NASA данным, что значительная часть океанов на Земле образовалась из ледяных тел, в частности, астероидов и, вероятно, комет, столкнувшихся с нашей планетой на начальном этапе формирования Солнечной системы.

Этот период, отмеченный шквалом ударов 4 млрд. лет назад, мог способствовать появлению воды на Землю.

Предыдущие исследования комет семейства Юпитера обнаружили тесную связь между их водой и земной на основе важной молекулярной подписи, отмечают ученые.

Как кометы могли стать транспортом для переноски воды на Землю

Кометы, образующиеся в холодной наружной части Солнечной системы, преимущественно имеют больший уровень дейтерия, чем астероиды, которые образуются ближе к Солнцу.

В последние два десятилетия измерения водяного пара в нескольких кометах семейства Юпитера показали уровни дейтерия, подобные находящимся в земной воде, что свидетельствует о потенциальной связи в попадании воды на Землю, — подчеркивают ученые NASA.

При этом они выяснили, что пыль, которая окружает комету, влияет на показатели дейтерия.

Анализ измерений воды Rosetta показал, что 67P содержит наивысшую концентрацию дейтерия среди всех комет — примерно втрое больше, чем в океанах Земли, — сообщили исследователи.

С приближением к Солнцу комета начинает выделять газ и пыль из-за нагрева поверхности. Богатая дейтерием вода имеет тенденцию связываться с частицами пыли больше, чем обычная вода, что может привести к чрезвычайно высоким показателям дейтерия.

По достижении внешней стороны кометы пыль высыхает, теряя богатая дейтерием вода имеет тенденцию связываться с частицами пыли больше, чем обычная вода, что может привести к чрезвычайно высоким показателям дейтерия.

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