Ученые из Центра космических полетов имени Годдарда NASA подтвердили, что вода из кометы 67P/Чурюмова-Герасименко имеет очень схожий молекулярный состав с водой из океанов на Земле.

Что известно о подтверждении гипотезы о появлении воды на Земле

Открытие команды американских астрофизиков NASA под руководством Кэтлин Мандт служит аргументом в пользу гипотезы о роли комет семейства Юпитера в поставках воды на Землю.

Американские исследователи предполагают, что часть воды на Земле образовалась в результате вулканической активности. Водяной пар, выделяемый вулканами, со временем конденсируется и выпадает в виде дождя и влияет на появление океанов.

Комета 67P/Чурюмова-Герасименко

По полученным астрофизикам NASA данным, что значительная часть океанов на Земле образовалась из ледяных тел, в частности, астероидов и, вероятно, комет, столкнувшихся с нашей планетой на начальном этапе формирования Солнечной системы.

Этот период, отмеченный шквалом ударов 4 млрд. лет назад, мог способствовать появлению воды на Землю.

Предыдущие исследования комет семейства Юпитера обнаружили тесную связь между их водой и земной на основе важной молекулярной подписи, отмечают ученые. Поделиться

Как кометы могли стать транспортом для переноски воды на Землю

Кометы, образующиеся в холодной наружной части Солнечной системы, преимущественно имеют больший уровень дейтерия, чем астероиды, которые образуются ближе к Солнцу.

В последние два десятилетия измерения водяного пара в нескольких кометах семейства Юпитера показали уровни дейтерия, подобные находящимся в земной воде, что свидетельствует о потенциальной связи в попадании воды на Землю, — подчеркивают ученые NASA. Поделиться

При этом они выяснили, что пыль, которая окружает комету, влияет на показатели дейтерия.

Анализ измерений воды Rosetta показал, что 67P содержит наивысшую концентрацию дейтерия среди всех комет — примерно втрое больше, чем в океанах Земли, — сообщили исследователи. Поделиться

С приближением к Солнцу комета начинает выделять газ и пыль из-за нагрева поверхности. Богатая дейтерием вода имеет тенденцию связываться с частицами пыли больше, чем обычная вода, что может привести к чрезвычайно высоким показателям дейтерия.

По достижении внешней стороны кометы пыль высыхает, теряя богатая дейтерием вода имеет тенденцию связываться с частицами пыли больше, чем обычная вода, что может привести к чрезвычайно высоким показателям дейтерия.