Ученые из Центра космических полетов имени Годдарда NASA подтвердили, что вода из кометы 67P/Чурюмова-Герасименко имеет очень схожий молекулярный состав с водой из океанов на Земле.
Главные тезисы
- Ученые NASA подтвердили сходство молекулярного состава воды на комете 67P/Чурюмова-Герасименко и воды в океанах на Земле, подтверждая гипотезу о роли комет в появлении воды на планете.
- Воду на Землю могли доставить кометы и астероиды, столкнувшиеся с планетой более 4 млрд. лет назад, что считается основным источником формирования океанов.
- Кометы, образующиеся в холодной части Солнечной системы, имеют больший уровень дейтерия, что подтверждает их связь с водой на Земле.
- Исследования астрофизиков NASA показали, что анализ молекулярной подписи воды на кометах обеспечивает ключевую информацию о происхождении воды на Земле.
- Пыль, окружающая комету, влияет на показатели дейтерия в воде, что является важным фактором при анализе его связи с земной водой.
Что известно о подтверждении гипотезы о появлении воды на Земле
Открытие команды американских астрофизиков NASA под руководством Кэтлин Мандт служит аргументом в пользу гипотезы о роли комет семейства Юпитера в поставках воды на Землю.
Американские исследователи предполагают, что часть воды на Земле образовалась в результате вулканической активности. Водяной пар, выделяемый вулканами, со временем конденсируется и выпадает в виде дождя и влияет на появление океанов.
По полученным астрофизикам NASA данным, что значительная часть океанов на Земле образовалась из ледяных тел, в частности, астероидов и, вероятно, комет, столкнувшихся с нашей планетой на начальном этапе формирования Солнечной системы.
Этот период, отмеченный шквалом ударов 4 млрд. лет назад, мог способствовать появлению воды на Землю.
Как кометы могли стать транспортом для переноски воды на Землю
Кометы, образующиеся в холодной наружной части Солнечной системы, преимущественно имеют больший уровень дейтерия, чем астероиды, которые образуются ближе к Солнцу.
При этом они выяснили, что пыль, которая окружает комету, влияет на показатели дейтерия.
С приближением к Солнцу комета начинает выделять газ и пыль из-за нагрева поверхности. Богатая дейтерием вода имеет тенденцию связываться с частицами пыли больше, чем обычная вода, что может привести к чрезвычайно высоким показателям дейтерия.
По достижении внешней стороны кометы пыль высыхает, теряя богатая дейтерием вода имеет тенденцию связываться с частицами пыли больше, чем обычная вода, что может привести к чрезвычайно высоким показателям дейтерия.
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