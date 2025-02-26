Селена Гомес раскрыла секрет своего эффектного похудения
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Шоу-бизнес
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Селена Гомес раскрыла секрет своего эффектного похудения

Гомес
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Источник:  Daily Mail

Американская певица и актриса Селена Гомес, ранее признавшаяся, что у нее обнаружили синдром чрезмерного бактериального роста, ошеломила поклонников эффектным похудением. Звезда долго не могла избавиться от лишних килограммов, но наконец смогла похудеть и объяснила, как ей это удалось.

Главные тезисы

  • Селена Гомес эффектно похудела после борьбы с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и волчанкой.
  • Артистка раскрыла секрет своего внезапного похудения, подчеркнув, что избавилась от лишних килограммов на фоне болезней.
  • Знаменитость показалась на церемонии награждения в стройном и подтянутом виде, вызвав приятное удивление у фанатов.

Гомес эффектно похудела и раскрыла секрет

На днях знаменитость показалась на церемонии награждения победителей премии Гильдии киноактеров. Артистка изменилась до неузнаваемости. Она выглядела непревзойденно, а ее фигура была стройной и подтянутой. Для важного события исполнительница выбрала длинное черное платье с вырезом на ноге, подчеркивающим ее формы.

Cелена Гомес и создатели сериала "Убийства в одном здании"

Большинство фанатов были приятно удивлены изменениями во внешности Селены, однако были и раскритиковавшие звезду. В частности, некоторые пользователи заподозрили певицу в использовании препаратов для диабетиков без назначения, способствующих похудению.

Знаменитость не стала молчать и отреагировала на критику. Она решила расставить все точки в вопросе о ее похудении и отметила, что избавилась от лишних килограммов на фоне болезней.

Гомес к похудению

Как известно, кроме заболевания желудочно-кишечного тракта у артистки также обнаружили волчанку. По словам Гомес, именно эти заболевания поспособствовали тому, что в свое время она резко набрала много лишних килограммов, а сейчас по той же причине похудела.

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