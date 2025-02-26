Селена Гомес розкрила секрет свого ефектного схуднення
Категорія
Шоу-бізнес
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Селена Гомес розкрила секрет свого ефектного схуднення

Гомес
Джерело:  Daily Mail

Американська співачка та акторка Селена Гомес, яка раніше зізналася, що у неї виявили синдром надмірного бактеріального росту, приголомшила шанувальників ефектним схудненням. Зірка тривалий час не могла позбутися зайвих кілограмів, але врешті змогла схуднути та пояснила, як їй це вдалося.

Головні тези:

  • Селена Гомес показала ефектне схуднення та розкрила секрет змін своєї фігури після боротьби з надмірною вагою.
  • Зірка пояснила, що змогла схуднути на тлі захворювань шлунково-кишкового тракту та вовчанки.
  • Її зовнішні зміни підкреслювали чорна вечірня сукня з вирізом, яку вона обрала для церемонії нагородження.

Гомес ефектно схудла і розкрила секрет

Днями знаменитість показалася на церемонії нагородження переможців премії Гільдії кіноакторів. Артистка змінилася до невпізнаваності. Вона мала неперевершений вигляд, а її фігура була стрункою та підтягнутою. Для важливої події виконавиця обрала довгу чорну сукню з вирізом на нозі, які підкреслювала її форми.

Cелена Гомес та творці серіалу “Вбивства в одній будівлі”

Більшість фанатів були приємно здивовані змінами у зовнішності Селени, однак були й ті, що розкритикували зірку. Зокрема, деякі користувачі запідозрили співачку у використанні препаратів для діабетиків без призначення, які сприяють схудненню.

Знаменитість не стала мовчати та відреагувала на критику. Вона вирішила розставити всі крапки у питанні про її схуднення та зазначила, що позбулася зайвих кілограмів на тлі хвороб.

Гомес до схуднення

Як відомо, окрім захворювання шлунково-кишкового тракту, в артистки також виявили вовчанку. За словами Гомес, саме ці захворювання посприяли тому, що свого часу вона різко набрала багато зайвих кілограмів, а зараз, з тієї ж причини, схудла.

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