Селена Гомес розкрила секрет свого ефектного схуднення

Американська співачка та акторка Селена Гомес, яка раніше зізналася, що у неї виявили синдром надмірного бактеріального росту, приголомшила шанувальників ефектним схудненням. Зірка тривалий час не могла позбутися зайвих кілограмів, але врешті змогла схуднути та пояснила, як їй це вдалося.

Гомес ефектно схудла і розкрила секрет

Днями знаменитість показалася на церемонії нагородження переможців премії Гільдії кіноакторів. Артистка змінилася до невпізнаваності. Вона мала неперевершений вигляд, а її фігура була стрункою та підтягнутою. Для важливої події виконавиця обрала довгу чорну сукню з вирізом на нозі, які підкреслювала її форми.

Cелена Гомес та творці серіалу “Вбивства в одній будівлі”

Більшість фанатів були приємно здивовані змінами у зовнішності Селени, однак були й ті, що розкритикували зірку. Зокрема, деякі користувачі запідозрили співачку у використанні препаратів для діабетиків без призначення, які сприяють схудненню. Поширити

Знаменитість не стала мовчати та відреагувала на критику. Вона вирішила розставити всі крапки у питанні про її схуднення та зазначила, що позбулася зайвих кілограмів на тлі хвороб.

Гомес до схуднення