Що відомо про обранця Селени Гомес

Співачка, відома хітами "Love You Like a Love Song", "Good for You", "Lose You To Love Me" повідомила про радісну звістку на своїй сторінці в Instagram.

Її обранцем став 36-річний продюсер Бенні Бланко.

Співачка оприлюднила в Instagram щемливі фото заручин. Вона також похизувалася перед підписниками коштовною каблучкою з великим діамантом, яку отримала від бойфренда.

На знімках помітно, що співачка була дуже щаслива та не стримувала своїх емоцій. Судячи з фото, освідчення відбулося у парку. Парочка вирушила на пікнік і під час посиденьок Бенні вирішив зробити пропозицію руки та серця обраниці.

Forever begins now…, — лаконічно оголосила про заручини Селена у підписі до фото. Поширити

У коментарях новоспечених наречених вже привітали їхні зіркові друзі. Зокрема, Дженніфер Еністон, Карді Бі, Сьюкі Вотергаус та інші. А сам продюсер у коментарях під дописом коханої написав: "Гей, зачекайте. Це моя дружина".

Що відомо про відносини між Гомес та Бланко

Бланко та Гомес познайомилися ще понад п'ять років тому.

Це сталося під час створення композиції артистки "I Can’t Get Enough". До речі, він також допомагав створювати пісні і колишньому Селени — співаку Джастіну Біберу.

Романтичні стосунки між виконавицею та продюсером зав'язалися в червні минулого року.

Тривалий час вони зустрічалися таємно. Зірка підтвердила роман тільки в грудні. Бланко зізнавався, що саме обраниця зробила перший крок для побудови їхніх стосунків.