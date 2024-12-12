Что известно об избраннике Селены Гомес

Певица, известная хитами "Love You Like a Love Song", "Good for You", "Lose You To Love Me" сообщила о радостном известии на своей странице в Instagram.

Ее избранником стал 36-летний продюсер Бенни Бланко.

Певица обнародовала в Instagram щемящие фото помолвки. Она также похвасталась перед подписчиками драгоценным кольцом с большим бриллиантом, которое получила от бойфренда.

На снимках видно, что певица была очень счастлива и не сдерживала своих эмоций. Судя по фото, признание состоялось в парке. Парочка отправилась на пикник и во время посиделок Бенни решил сделать предложение руки и сердца избранницы.

Forever begins now… — лаконично объявила о помолвке Селена в подписи к фото. Поделиться

В комментариях новоиспеченных невест уже поздравили их звездные друзья. В частности, Дженнифер Энистон, Карди Би, Сьюки Уотергаус и другие. А сам продюсер в комментариях под сообщением любимой написал: "Эй, подождите. Это моя жена".

Что известно об отношениях между Гомесом и Бланко

Бланко и Гомес познакомились еще больше пяти лет назад.

Это произошло при создании композиции артистки "I Can't Get Enough". Кстати, он также помогал создавать песни и бывшему Селену — певцу Джастину Биберу.

Романтические отношения между исполнительницей и продюсером завязались в июне прошлого года.

Долгое время они встречались тайно. Звезда подтвердила роман только в декабре. Бланко признавался, что именно избранница сделала первый шаг к построению их отношений.