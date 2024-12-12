Знаменитая певица Селена Гомес впервые выходит замуж. Кто ее избранник
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Знаменитая певица Селена Гомес впервые выходит замуж. Кто ее избранник

Селена Гомес и Бенни Бланко
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Источник:  online.ua

Известная 32-летняя американская певица Селена Гомес объявила, что впервые выходит замуж.

Главные тезисы

  • Селена Гомес объявила о помолвке с продюсером Бенни Бланко.
  • Отношения между певицей и избранником начались более пяти лет назад, но они держали их в тайне.
  • Помолвка произошла в романтической обстановке парка, где Бенни сделал предложение.
  • Селена Гомес похвасталась драгоценным кольцом с большим бриллиантом в Instagram, делясь трогательными фото.
  • Подписчики и звездные друзья, включая Дженнифер Энистон и Карди Би, уже поздравили пару счастливчиков.

Что известно об избраннике Селены Гомес

Певица, известная хитами "Love You Like a Love Song", "Good for You", "Lose You To Love Me" сообщила о радостном известии на своей странице в Instagram.

Ее избранником стал 36-летний продюсер Бенни Бланко.

Певица обнародовала в Instagram щемящие фото помолвки. Она также похвасталась перед подписчиками драгоценным кольцом с большим бриллиантом, которое получила от бойфренда.

На снимках видно, что певица была очень счастлива и не сдерживала своих эмоций. Судя по фото, признание состоялось в парке. Парочка отправилась на пикник и во время посиделок Бенни решил сделать предложение руки и сердца избранницы.

Forever begins now… — лаконично объявила о помолвке Селена в подписи к фото.

В комментариях новоиспеченных невест уже поздравили их звездные друзья. В частности, Дженнифер Энистон, Карди Би, Сьюки Уотергаус и другие. А сам продюсер в комментариях под сообщением любимой написал: "Эй, подождите. Это моя жена".

Что известно об отношениях между Гомесом и Бланко

Бланко и Гомес познакомились еще больше пяти лет назад.

Это произошло при создании композиции артистки "I Can't Get Enough". Кстати, он также помогал создавать песни и бывшему Селену — певцу Джастину Биберу.

Романтические отношения между исполнительницей и продюсером завязались в июне прошлого года.

Долгое время они встречались тайно. Звезда подтвердила роман только в декабре. Бланко признавался, что именно избранница сделала первый шаг к построению их отношений.

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