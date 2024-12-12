Известная 32-летняя американская певица Селена Гомес объявила, что впервые выходит замуж.
Главные тезисы
- Селена Гомес объявила о помолвке с продюсером Бенни Бланко.
- Отношения между певицей и избранником начались более пяти лет назад, но они держали их в тайне.
- Помолвка произошла в романтической обстановке парка, где Бенни сделал предложение.
- Селена Гомес похвасталась драгоценным кольцом с большим бриллиантом в Instagram, делясь трогательными фото.
- Подписчики и звездные друзья, включая Дженнифер Энистон и Карди Би, уже поздравили пару счастливчиков.
Что известно об избраннике Селены Гомес
Певица, известная хитами "Love You Like a Love Song", "Good for You", "Lose You To Love Me" сообщила о радостном известии на своей странице в Instagram.
Ее избранником стал 36-летний продюсер Бенни Бланко.
Певица обнародовала в Instagram щемящие фото помолвки. Она также похвасталась перед подписчиками драгоценным кольцом с большим бриллиантом, которое получила от бойфренда.
На снимках видно, что певица была очень счастлива и не сдерживала своих эмоций. Судя по фото, признание состоялось в парке. Парочка отправилась на пикник и во время посиделок Бенни решил сделать предложение руки и сердца избранницы.
В комментариях новоиспеченных невест уже поздравили их звездные друзья. В частности, Дженнифер Энистон, Карди Би, Сьюки Уотергаус и другие. А сам продюсер в комментариях под сообщением любимой написал: "Эй, подождите. Это моя жена".
Что известно об отношениях между Гомесом и Бланко
Бланко и Гомес познакомились еще больше пяти лет назад.
Это произошло при создании композиции артистки "I Can't Get Enough". Кстати, он также помогал создавать песни и бывшему Селену — певцу Джастину Биберу.
Романтические отношения между исполнительницей и продюсером завязались в июне прошлого года.
Долгое время они встречались тайно. Звезда подтвердила роман только в декабре. Бланко признавался, что именно избранница сделала первый шаг к построению их отношений.
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