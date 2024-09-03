Чорний список серіалів. IMBd опублікував новий антирейтинг

Вебсайт про кінематограф IMBd провів масштабний аналіз, щоб з'ясувати фінали яких серіалів розчарували найбільшу кількість глядачів. У цьому рейтингу опинилася навіть “Гра престолів”.

Картковий будиночок

Попри те, що цей серіал обожнюють мільйони глядачів, саме він очолив антирейтинг від IMBd.

Експерти зазначають, що “найгірший фінал всіх часів” розчарував багатьох кіноманів.

Одна з головних причин це те, що творцям довелося доробляти фінальний сезон після раптового відходу провідної зірки Кевіна Спейсі. У стрічці він зіграв підступного політика Френка Андервуда.

Що також важливо розуміти, фінал "Карткового будиночка", який вийшов в ефір 2 листопада 2018 року, отримав рейтинг 2,6 з 10 на IMDb, що на цілих 55 % нижче від середнього рейтингу епізодів — 8,1.

Обіцяний Неверленд

Цілком можливо, про цей серіал ви чуєте вперше, однак це не завадило йому потрапити під шквал критики з боку кіноекспертів.

Він опинився на другій щаблині антирейтингу.

Попри те, що середня оцінка епізоду 8/10, але сам серіал має фінальну оцінку 2,8/10.

Глядачі скаржаться на те, що кінець драматичного фентезі-трилера про магічний світ людей та чарівних істот, сильно відрізнявся від задуму. Тому багато хто розчарований ідеєю творців щодо фіналу.

Гра престолів

Ще один улюбленець мільйонів, який спільно створили Sky та HBO, також потрапив у цей антирейтинг.

Серіал, який зняли за мотивами романів Джорджа Р. Р. Мартіна, отримала високий середній бал за епізод — 8,8, але фінальний рейтинг становив лише 4.