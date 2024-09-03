Черный список сериалов. IMBd опубликовал новый антирейтинг

Вебсайт о кинематографе IMBd провел масштабный анализ, чтобы выяснить финалы каких сериалов разочаровали наибольшее количество зрителей. В этот рейтинг попала даже "Игра престолов".

Карточный домик

Несмотря на то, что этот сериал обожают миллионы зрителей, он возглавил антирейтинг от IMBd.

Эксперты отмечают, что "худший финал всех времен" разочаровал многих киноманов.

Одна из главных причин провала заключается в том, что создателям пришлось доделывать финальный сезон после внезапного ухода ведущей звезды Кевина Спейси. В сериале он сыграл коварного политика Фрэнка Андервуда.

Что также важно понимать, финал "Карточного домика", вышедший в эфир 2 ноября 2018 года, получил рейтинг 2,6 из 10 на IMDb, что на целых 55% ниже среднего рейтинга эпизодов — 8,1.

Обещанный Неверленд

Вполне возможно, об этом сериале вы слышите впервые, однако это не помешало ему попасть под шквал критики киноэкспертов.

Он оказался на второй ступени антирейтинга.

Несмотря на то, что средняя оценка эпизода 8/10, но у самого сериала финальная оценка 2,8/10.

Зрители жалуются на то, что конец драматического фэнтези-триллера о магическом мире людях и волшебных существах сильно отличался от замысла. Поэтому многие разочарованы идеей создателей.

Игра престолов

Еще один любимец миллионов, совместно созданный Sky и HBO, также попал в этот антирейтинг.

Сериал, снятый по мотивам романов Джорджа Р. Р. Мартина, получил высокий средний балл за эпизод — 8,8, но финальный рейтинг составлял лишь 4.