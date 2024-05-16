Чотири ключові гравці збірної України отримали травми перед Євро-2024
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Чотири ключові гравці збірної України отримали травми перед Євро-2024

Збірна України
Джерело:  Sport.ua

Гравці збірної України Віталій Миколенко, Михайло Мудрик, Георгій Судаков та Руслан Маліновський перебувають у лазареті своїх клубів.

Які травми отримали ключові футболісти перед Євро-2024

Маліновський зазнав травми у поєдинку за «Дженоа» ще на початку квітня. Повідомлялося, що український півзахисник пропустить місяць, проте Руслан поки що так і не повернувся до виступів за «грифонів».

Миколенко отримав ушкодження ноги у матчі «Евертона» проти «Ліверпуля». Ходили чутки, що українцю треба зробити операцію, проте сам Віталій заявив, що обійдеться без хірургічного втручання.

Найімовірніше, лівий захисник зможе відновитися до Євро-2024.

Про травму Судакова стало відомо перед стартом фінального матчу Кубка України «Ворскла» — «Шахтар». Офіційно інформації від лікарів донецького клубу ще не було, але швидше за все Георгій травмував м'язи задньої поверхні стегна і пропустить 3-4 тижні.

Мудрик, можливо, отримав струс мозку 15 травня у поєдинку за «Челсі» проти «Брайтона».

Для відновлення Михайлу знадобиться понад 10 днів.

Також варто зазначити, що Роман Яремчук із «Валенсії» лише нещодавно відновився після пошкодження задньої поверхні стегна, а Олександр Зінченко із «Арсенала» не грає за «канонірів» з кінця квітня.

За місяць Зінченко провів лише 19 хвилин на полі. Цього сезону Олександр кілька разів випадав через травми литкового м'яза.

Усі ці футболісти є ключовими гравцями для збірної України, яка на чолі із Сергієм Ребровим вирушить на Євро-2024 до Німеччини (14 червня — 14 липня).

Букмекери оцінили шанси збірної України на перемогу на Євро-2024

Букмекерські контори після виходу збірної України з футболу до фінального турніру Євро-2024 виставили коефіцієнти на те, як "синьо-жовті" виступлять на майбутній континентальній першості.

У фінальній стадії чемпіонату Європи-2024 збірна України зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

На прохід команди Сергія Реброва до плей-оф Євро-2024 приймаються ставки з коефіцієнтом 1,40. Водночас на те, що українська збірна не зможе вийти з групи, коефіцієнт становить 3,00.

Також можна зробити ставку на те, що збірна України стане переможцем своєї групи. Ймовірність цієї події оцінюється коефіцієнтом 5,00. Шанси посісти перше місце у квартеті Бельгії — 1,38, Румунії — 9,00, Словаччини — 10,00.

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