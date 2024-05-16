Игроки сборной Украины Виталий Миколенко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков и Руслан Малиновский находятся в лазарете своих клубов.
Какие травмы получили ключевые футболисты перед Евро-2024
Малиновский получил травму в поединке за «Дженоа» еще в начале апреля. Сообщалось, что украинский полузащитник пропустит месяц, однако Руслан пока так и не вернулся к выступлениям за «грифоны».
Миколенко получил повреждение ноги в матче "Эвертона" против "Ливерпуля". Ходили слухи, что украинцу нужно сделать операцию, но сам Виталий заявил, что обойдется без хирургического вмешательства.
Скорее всего, левый защитник сможет восстановиться к Евро-2024.
О травме Судакова стало известно перед стартом финального матча Кубка Украины "Ворскла" — "Шахтер". Официально информации от врачей донецкого клуба еще не было, но, скорее всего, Георгий травмировал мышцы задней поверхности бедра и пропустит 3-4 недели.
Мудрик , возможно, получил сотрясение мозга 15 мая в поединке за "Челси" против "Брайтона".
Для обновления Михаилу понадобится более 10 дней.
Также следует отметить, что Роман Яремчук из «Валенсии» только недавно восстановился после повреждения задней поверхности бедра, а Александр Зинченко из «Арсенала» не играет за «канониров» с конца апреля.
Через месяц Зинченко провел всего 19 минут на поле. В этом сезоне Александр несколько раз выпадал из-за травм икроножной мышцы.
Все эти футболисты являются ключевыми игроками для сборной Украины, которая во главе с Сергеем Ребровым отправится на Евро-2024 в Германию (14 июня — 14 июля).
Букмекеры оценили шансы сборной Украины на победу на Евро-2024
Букмекерские конторы после выхода сборной Украины по футболу в финальный турнир Евро-2024 выставили коэффициенты на то, как "сине-желтые" выступят на предстоящем континентальном первенстве.
В финальной стадии чемпионата Европы-2024 сборная Украины сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.
На проход команды Сергея Реброва в плей-офф Евро-2024 принимаются ставки с коэффициентом 1,40. В то же время, на то, что украинская сборная не сможет выйти из группы, коэффициент составляет 3,00.
Можно сделать ставку на то, что сборная Украины станет победителем своей группы. Вероятность этого события оценивается коэффициентом 5,00. Шансы занять первое место в квартете Бельгии — 1,38, Румынии — 9,00, Словакии — 10,00.
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