Игроки сборной Украины Виталий Миколенко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков и Руслан Малиновский находятся в лазарете своих клубов.

Какие травмы получили ключевые футболисты перед Евро-2024

Малиновский получил травму в поединке за «Дженоа» еще в начале апреля. Сообщалось, что украинский полузащитник пропустит месяц, однако Руслан пока так и не вернулся к выступлениям за «грифоны».

Миколенко получил повреждение ноги в матче "Эвертона" против "Ливерпуля". Ходили слухи, что украинцу нужно сделать операцию, но сам Виталий заявил, что обойдется без хирургического вмешательства.

Скорее всего, левый защитник сможет восстановиться к Евро-2024.

О травме Судакова стало известно перед стартом финального матча Кубка Украины "Ворскла" — "Шахтер". Официально информации от врачей донецкого клуба еще не было, но, скорее всего, Георгий травмировал мышцы задней поверхности бедра и пропустит 3-4 недели.

Мудрик , возможно, получил сотрясение мозга 15 мая в поединке за "Челси" против "Брайтона".

Для обновления Михаилу понадобится более 10 дней.

Также следует отметить, что Роман Яремчук из «Валенсии» только недавно восстановился после повреждения задней поверхности бедра, а Александр Зинченко из «Арсенала» не играет за «канониров» с конца апреля.

Через месяц Зинченко провел всего 19 минут на поле. В этом сезоне Александр несколько раз выпадал из-за травм икроножной мышцы.

Все эти футболисты являются ключевыми игроками для сборной Украины, которая во главе с Сергеем Ребровым отправится на Евро-2024 в Германию (14 июня — 14 июля).

Букмекеры оценили шансы сборной Украины на победу на Евро-2024

Букмекерские конторы после выхода сборной Украины по футболу в финальный турнир Евро-2024 выставили коэффициенты на то, как "сине-желтые" выступят на предстоящем континентальном первенстве.

В финальной стадии чемпионата Европы-2024 сборная Украины сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

На проход команды Сергея Реброва в плей-офф Евро-2024 принимаются ставки с коэффициентом 1,40. В то же время, на то, что украинская сборная не сможет выйти из группы, коэффициент составляет 3,00.