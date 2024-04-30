Збірна України розгромила Китай на ЧС-2024 з хокею — відео

Національна команда України з хокею здобула впевнену перемогу над збірною Китаю в черговій зустрічі чемпіонату світу в Дивізіоні IB.

Як пройшов матч Україна — Китай

Українці забезпечили собі комфортну перевагу вже у першому періоді.

На старті матчу рахунок відкрив Ігор Мережко, а на відрізку з 10-ї до 14-ї хвилини "синьо-жовті" закинули одразу три шайби: відзначились Олександр Пересунько, Пилип Пангелов-Юлдашев та Олексій Ворона (у більшості).

На початку наступного періоду Віталій Лялька відправив п'яту шайбу у ворота Китаю. А перед другою великою перервою Пересунько оформив дубль після швидкої атаки.

Третій період Україна розпочала з сьомої шайби: у більшості дубль зробив Лялька. У середині 20-хвилинки Андрій Денискін зробив рахунок 8:0, а наприкінці відзначився також Ігор Мережко — 9:0.

Найрезультативнішими гравцями матчу стали Ігор Мережко, Олександр Пересунько та Віталій Лялька, які закинули по дві шайби.

Україна здобула третю перемогу на ЧС-2024 та продовжує очолювати таблицю.

Що відомо про чемпіонат світу з хокею

Раніше "синьо-жовті" здобули впевнені перемоги над збірними Естонії (8:0) та Нідерландів (4:0). Тепер в активі команди Христича 9 очок.

Наздогнати збірну України ввечері намагатиметься господарка турніру — Литва. Балтійці зустрінуться зі збірною Нідерландів (19:30 за київським часом). Раніше литовські хокеїсти перемогли іспанців (3:0) та естонців (6:1).

Розклад матчів України на чемпіонаті світу:

1 травня. 12:30. Україна — Іспанія

3 травня. 19:30. Литва — Україна

У сезоні-2023 українці впритул наблизилися до виходу в дивізіон IA: посіли друге місце в групі та поступилися п'ятьма очками команді Японії.