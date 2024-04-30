Україна зіграє проти Китаю на ЧС з хокею — трансляція матчу

30 квітня в третьому турі Дивізіону IB зіграють головні претенденти на підвищення в класі.
Де дивитися матч Україна — Китай
Матч між збірної України проти Китаю розпочнеться о 12:30 за київським часом.
Обидві збірні успішно розпочали турнір. Україна обіграла Естонію (8:0) і Нідерланди (4:0). Китай виграв у Нідерландів (3:0) та Іспанії (7:1).
Що відомо про чемпіонат світу з хокею
З 27 квітня до 3 травня підопічні Христича проведуть п'ять турів у дивізіоні IВ. Всі матчі відбуватимуться на льоду литовського Вільнюса.
За підсумками п'яти турів найкраща команда в турнірній таблиці здобуде підвищення в класі до дивізіону IA. Востаннє Україна грала в ньому в сезоні-2017.
Остання, шоста команда в таблиці вибуватиме з дивізіону — і проведе наступний сезон вже в групі IIA.
Розклад матчів України на чемпіонаті світу:
30 квітня. 12:30. Україна — Китай
1 травня. 12:30. Україна — Іспанія
3 травня. 19:30. Литва — Україна
У сезоні-2023 українці впритул наблизилися до виходу в дивізіон IA: посіли друге місце в групі та поступилися п'ятьма очками команді Японії.
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