ЧС-2024 з футзалу. Україна здобула першу перемогу на турнірі
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ЧС-2024 з футзалу. Україна здобула першу перемогу на турнірі

футзал
Джерело:  Суспільне. Спорт

Збірна України з футзалу 17 вересня виборола свою першу перемогу на Чемпіонаті світу-2024. Вона перемогла команду Анголи з рахунком 7:2.

Головні тези:

  • Українська збірна з футзалу здобула першу перемогу на ЧС-2024.
  • Футболісти української команди обіграли Анголу з рахунком 7:2.
  • Збірна України знаходиться у групі C разом з Анголою, Афганістаном та Аргентиною. Після двох ігор Україна має три очки та третє місце у групі.
  • Збірна Анголи поки не здобула жодної перемоги на турнірі та займає останню позицію у групі C.

Україна перемогла Анголу на ЧС-2024 з футзалу

Рахунок був відкритий на 7 хв. Гол з пенальті забив українець Євгеній Жук. 

У першому таймі Ігор Корсун оформив дубль. Команда Анголи забила лише один гол, відзначився Елбер.

Українці забили два голи за перші 10 хв другого тайму зусиллями Андрія Мельника та Михайла Зварича.

Шостий гол збірної України у матчі забив Ігор Чернявський.

На останній хвилині матчу обидві команди обмінялись голами: анголець Веду забив за 1 хв до кінця гри, а українець Назар Швед — за 7 сек.

Українська команда впевнена обіграла футболістів з Анголи

Результати збірної України на турнірі

Українська команда на ЧС-2024 з футзалу потрапила до групи С. Вона грає разом з Анголою, Афганістаном та Аргентиною. 

Наразі Україна має одну перемогу на турнірі. У неї три очки після двох ігор, а різниця м’ячів складає 8:9, що забезпечує третє місце.

Перший матч в рамках турніру збірна України зіграла з Аргентиною. Латиноамериканська команда виграла з рахунком 7:1. 

Команда Анголи зіграла два матчі і жодного з них не виграла. Вона займає останнє місце у груповій таблиці з 0 очок.

Україні залишилось зіграти одну гру з Афганістаном. Матч відбудеться 21 вересня.

Якщо Україна переможе команду з Афганістану, то вийде у плей-офф ЧС-2024 з футзалу.

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