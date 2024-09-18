ЧМ-2024 по футзалу. Украина одержала первую победу на турнире
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ЧМ-2024 по футзалу. Украина одержала первую победу на турнире

футзал
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Источник:  Суспільне. Спорт

Сборная Украины по футзалу 17 сентября одержала свою первую победу на Чемпионате мира-2024. Она победила команду Анголы со счётом 7:2.

Главные тезисы

  • Украинская сборная по футзалу одержала первую победу на ЧМ-2024.
  • Футболисты украинской команды обыграли Анголу со счетом 7:2.
  • Сборная Украины находится в группе C вместе с Анголой, Афганистаном и Аргентиной. После двух игр у Украины есть три очка и третье место в группе.
  • Сборная Анголы пока не одержала ни одной победы на турнире и занимает последнюю позицию в группе C.

Украина победила Анголу на ЧМ-2024 по футзалу

Счет был открыт на 7 мин. Гол с пенальти забил украинец Евгений Жук.

В первом тайме Игорь Корсун оформил дубль. Команда Анголы забила всего один гол, отметился Элбер.

Украинцы забили два гола за первые 10 мин второго тайма усилиями Андрея Мельника и Михаила Зварыча.

Шестой гол сборной Украины в матче забил Игорь Чернявский.

На последней минуте матча обе команды обменялись голами: анголец Веду забил за 1 мин до конца игры, а украинец Назар Швед — за 7 сек.

Украинская команда уверенно обыграла футболистов из Анголы

Результаты сборной Украины на турнире

Украинская команда на ЧМ-2024 по футзалу попала в группу С. Она играет вместе с Анголой, Афганистаном и Аргентиной.

Сейчас у Украины одна победа на турнире. У нее три очка после двух игр, а разница мячей составляет 8:9, что обеспечивает третье место.

Первый матч в рамках турнира сборная Украины сыграла с Аргентиной. Латиноамериканская команда выиграла со счётом 7:1.

Команда Анголы сыграла два матча и ни одного из них не выиграла. Она занимает последнее место в групповой таблице из 0 очков.

Украине осталось сыграть одну игру с Афганистаном. Матч состоится 21 сентября.

Если Украина победит команду из Афганистана, то выйдет в плей-офф ЧМ-2024 по футзалу.

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