ЧМ-2024 по футзалу. Украина одержала первую победу на турнире

Сборная Украины по футзалу 17 сентября одержала свою первую победу на Чемпионате мира-2024. Она победила команду Анголы со счётом 7:2.
Главные тезисы
- Украинская сборная по футзалу одержала первую победу на ЧМ-2024.
- Футболисты украинской команды обыграли Анголу со счетом 7:2.
- Сборная Украины находится в группе C вместе с Анголой, Афганистаном и Аргентиной. После двух игр у Украины есть три очка и третье место в группе.
- Сборная Анголы пока не одержала ни одной победы на турнире и занимает последнюю позицию в группе C.
Украина победила Анголу на ЧМ-2024 по футзалу
Счет был открыт на 7 мин. Гол с пенальти забил украинец Евгений Жук.
В первом тайме Игорь Корсун оформил дубль. Команда Анголы забила всего один гол, отметился Элбер.
Украинцы забили два гола за первые 10 мин второго тайма усилиями Андрея Мельника и Михаила Зварыча.
Шестой гол сборной Украины в матче забил Игорь Чернявский.
На последней минуте матча обе команды обменялись голами: анголец Веду забил за 1 мин до конца игры, а украинец Назар Швед — за 7 сек.
Результаты сборной Украины на турнире
Украинская команда на ЧМ-2024 по футзалу попала в группу С. Она играет вместе с Анголой, Афганистаном и Аргентиной.
Сейчас у Украины одна победа на турнире. У нее три очка после двух игр, а разница мячей составляет 8:9, что обеспечивает третье место.
Первый матч в рамках турнира сборная Украины сыграла с Аргентиной. Латиноамериканская команда выиграла со счётом 7:1.
Украине осталось сыграть одну игру с Афганистаном. Матч состоится 21 сентября.
Если Украина победит команду из Афганистана, то выйдет в плей-офф ЧМ-2024 по футзалу.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-