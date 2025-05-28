ЧС-2025 з паверліфтингу. Українець Чупринко двічі побив світовий рекорд

Український спортсмен Іван Чупринко чудово виступив на чемпіонаті світу з паверліфтингу, двічі побивши світовий рекорд.
Головні тези:
- Іван Чупринко побив два світових рекорди у класичному жимі лежачи на ЧС-2025 з паверліфтингу.
- Український спортсмен посів друге місце в абсолютному заліку на турнірі, де змагалося 680 спортсменів з 35 країн.
- Збірна України з паверліфтингу успішно виступила на чемпіонаті світу, здобувши загалом 40 медалей.
Українець Чупринко двічі побив світовий рекорд
Про це повідомляє Національна федерація паверліфтингу України.
На турнірі, що проходив у Драммені, Норвегія, спортсмен (вагова категорія до 83 кг) у класичному жимі лежачи підкорив спершу 231,5 кг, а потім і 232,5 кг.
Також Чупринко посів друге місце в абсолютному заліку.
Загалом же збірна України з паверліфтингу здобула 40 медалей:
14 золотих,
10 срібних,
16 бронзових.
На ЧС змагалися 680 спортсменів з 35 країн, серед них — 43 українці.
Нагадаємо, українські спортсмени здобули 15 нагород на чемпіонаті Європи серед юніорів та юніорок, юнаків та дівчат, який проходив у Чехії.
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