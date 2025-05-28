ЧС-2025 з паверліфтингу. Українець Чупринко двічі побив світовий рекорд
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ЧС-2025 з паверліфтингу. Українець Чупринко двічі побив світовий рекорд

ЧС
Джерело:  Champion

Український спортсмен Іван Чупринко чудово виступив на чемпіонаті світу з паверліфтингу, двічі побивши світовий рекорд.

Головні тези:

  • Іван Чупринко побив два світових рекорди у класичному жимі лежачи на ЧС-2025 з паверліфтингу.
  • Український спортсмен посів друге місце в абсолютному заліку на турнірі, де змагалося 680 спортсменів з 35 країн.
  • Збірна України з паверліфтингу успішно виступила на чемпіонаті світу, здобувши загалом 40 медалей.

Українець Чупринко двічі побив світовий рекорд

Про це повідомляє Національна федерація паверліфтингу України.

На турнірі, що проходив у Драммені, Норвегія, спортсмен (вагова категорія до 83 кг) у класичному жимі лежачи підкорив спершу 231,5 кг, а потім і 232,5 кг.

Також Чупринко посів друге місце в абсолютному заліку.

Загалом же збірна України з паверліфтингу здобула 40 медалей:

  • 14 золотих,

  • 10 срібних,

  • 16 бронзових.

На ЧС змагалися 680 спортсменів з 35 країн, серед них — 43 українці.

Нагадаємо, українські спортсмени здобули 15 нагород на чемпіонаті Європи серед юніорів та юніорок, юнаків та дівчат, який проходив у Чехії.

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