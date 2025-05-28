ЧМ-2025 по паверлифтингу. Украинец Чупринко дважды побил мировой рекорд

Украинский спортсмен Иван Чупринко отлично выступил на чемпионате мира по паверлифтингу, дважды побив мировой рекорд.

Украинец Чупринко дважды побил мировой рекорд

Об этом сообщает Национальная федерация паверлифтинга Украины.

На турнире, проходившем в Драммене, Норвегия, спортсмен (весовая категория до 83 кг) в классическом жиме лежа покорил сначала 231,5 кг, а затем и 232,5 кг.

Также Чупринко занял второе место в абсолютном зачете.

В целом же сборная Украины по паверлифтингу завоевала 40 медалей:

14 золотых,

10 серебряных,

16 бронзовых.

На ЧМ соревновались 680 спортсменов из 35 стран, среди них — 43 украинца.

Напомним, украинские спортсмены завоевали 15 наград на чемпионате Европы среди юниоров и юниорок, юношей и девушек, который проходил в Чехии.