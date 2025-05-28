ЧМ-2025 по паверлифтингу. Украинец Чупринко дважды побил мировой рекорд
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ЧМ-2025 по паверлифтингу. Украинец Чупринко дважды побил мировой рекорд

Чупринко
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Источник:  Champion

Украинский спортсмен Иван Чупринко отлично выступил на чемпионате мира по паверлифтингу, дважды побив мировой рекорд.

Главные тезисы

  • Иван Чупринко побил два мировых рекорда в классическом жиме на ЧМ-2025 по паверлифтингу.
  • Сборная Украины по паверлифтингу одержала успех на Чемпионате мира, завоевав 40 медалей.
  • На турнире соревновались 680 спортсменов из 35 стран, в том числе 43 украинца.

Украинец Чупринко дважды побил мировой рекорд

Об этом сообщает Национальная федерация паверлифтинга Украины.

На турнире, проходившем в Драммене, Норвегия, спортсмен (весовая категория до 83 кг) в классическом жиме лежа покорил сначала 231,5 кг, а затем и 232,5 кг.

Также Чупринко занял второе место в абсолютном зачете.

В целом же сборная Украины по паверлифтингу завоевала 40 медалей:

  • 14 золотых,

  • 10 серебряных,

  • 16 бронзовых.

На ЧМ соревновались 680 спортсменов из 35 стран, среди них — 43 украинца.

Напомним, украинские спортсмены завоевали 15 наград на чемпионате Европы среди юниоров и юниорок, юношей и девушек, который проходил в Чехии.

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