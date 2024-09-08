Украинский паверлифтер Крюков завоевал серебро на Паралимпиаде-2024

В финальный день Паралимпиады-2024 паверлифтер Антон Крюков завоевал для Украины еще одно серебро.

Крюкову удалось пробиться в тройку лучших

Главным претендентом на золото сразу стал иранец Ахмад Аминзаде, взявший вес 253 кг.

Более того, во время второй попытки ему удалось улучшить свой результат на пять килограмм.

При второй попытке Крюков взял 247 кг, закрепившись на втором месте. С ним пытался конкурировать Акакий Джинчарадзе, однако последний поднял всего 244 кг.

В результате иранец после второй попытки досрочно стал чемпионом: ни один оппонент не взял вес больше 258 кг. Джинчарадзе и Крюков вели борьбу за "серебро": грузин в третьей попытке взял 250 кг, а Крюков превысил вес на один килограмм и завоевал "серебро". Поделиться

Паверлифтинг. 107 кг, мужчины

Ахмад Аминзаде (Иран) — 263 кг

Антон Крюков (Украина) — 251 кг.

Акакий Джинчарадзе (Грузия) — 250 кг

Антон Крюков и его победы

Что важно понимать, 36-летний украинец, уроженец Донецкой области, демонстрирует свою мощь на Паралимпиаде уже в третий раз.

На дебютных Играх в Лондоне, выступая в весе 100 кг, он смог подняться на седьмое место, а в Рио-2016 в весе до 97 кг стал пятым.

В Париже Крюков стал претендентом на "бронзу" уже перед стартом соревнований — заявил вес 240 кг — третий самый большой среди всех участников.

Украинец с первой попытки взял вес и стал вторым в зачете — оппонент из Иордании Джамиль Эльшебли, заявивший 242 кг, не смог поднять штангу.

Стоит также отметить, что Крюков — Чемпион мира-2023 в смешанной команде.