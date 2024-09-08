Український пауерліфтер Крюков виборов срібло на Паралімпіаді-2024

У фінальний день Паралімпіади-2024 відомий пауерліфтер Антон Крюков завоював для України ще одне срібло.

Крюкову вдалося пробитися у трійку найкращих

Головним претендентом на золото одразу став іранець Ахмад Амінзаде, який взяв вагу 253 кг.

Ба більше, під час другої спроби йому вдалося покращити свій результат на п'ять кілограм.

Під час другої спроби Крюков взяв 247 кг, закріпившись на другому місці. З ним намагався конкурувати Акакій Джинчарадзе, однак останній підняв лише 244 кг.

У результаті іранець після другої спроби достроково став чемпіоном: жоден опонент не заявив більшу вагу ніж 258 кг. Джинчарадзе та Крюков вели боротьбу за "срібло": грузин у третій спробі взяв 250 кг, а Крюков перевищив вагу на один кілограм та виборов "срібло". Поширити

Пауерліфтинг. 107 кг, чоловіки

Ахмад Амінзаде (Іран) — 263 кг

Антон Крюков (Україна) — 251 кг

Акакій Джинчарадзе (Грузія) — 250 кг

Антон Крюков та його перемоги

Що важливо розуміти, 36-річний українець, який є уродженцем Донецької області, демонструє свою міць на Паралімпіаді уже втретє.

На дебютних Іграх у Лондоні, виступаючи у вазі 100 кг, він зміг піднятися на сьоме місце, а у Ріо-2016 у вазі до 97 кг став п'ятим.

У Парижі Крюков став став претендентом на "бронзу" вже перед стартом змагань — заявив вагу 240 кг — третю найбільшу серед усіх учасників.

Українець з першої спроби взяв вагу та став другим у заліку — опонент з Йорданії Джаміль Ельшеблі, що заявив 242 кг, не зміг підняти штангу.

Варто також зазначити, що Крюков — Чемпіон світу-2023 у змішаній команді.