Цукерберг навчить ШІ ввести соцмережі людей після їхньої смерті
Категорія
Технології
Дата публікації

Цукерберг навчить ШІ ввести соцмережі людей після їхньої смерті

Цукерберг
Джерело:  Business Insider

Корпорація Meta, яка належить американському мільярдеру Марку Цукербергу, отримала патент на систему штучного інтелекту, яка здатна імітувати поведінку користувача в соцмережах, зокрема коли він довго відсутній або ж навіть помер.

Головні тези:

  • Meta стверджує, що нібито хоче заповнити “порожнечу” в соціальних мережах.
  • Однак ця ідея уже потрапила під шквал критики, хоча її ще не починали реалізовувати.

ШІ від Meta буде імітувати людей у соцмережах

Команда Цукерберга планує створити ШІ на основі великої мовної моделі (LLM), який навчиться аналізувати наявні дані конкретних людей — їхні дописи, коментарі, лайки та стиль мовлення — щоб згодом імітувати їхню присутність у соціальних мережах.

У компанії чітко дали зрозуміти, що така модель буде “симуляцією користувача у разі його відсутності”.

Що важливо розуміти, йдеться не лише про паузу у веденні соцмереж, а й про фактичну смерть.

У патенті також згадується можливість симулювати голосові або відеодзвінки за допомогою таких AI‑агентів.

Команда Цукерберга запевняє, що таким чином зможе заповнити “порожнечу” в соціальних мережах, коли активність користувача припиняється.

На цю ідею уже відреагували експерти з етики та цифрових прав. За словами останніх, “цифрові клони” людей можуть завдавати емоційної та моральної шкоди реальним людям.

Реагуючи на критику, Meta заявила, що патент не означає плани обов’язкового впровадження технології як продукту.

