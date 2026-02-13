Цукерберг научит ИИ ввести соцсети людей после их смерти

Корпорация Meta, которая принадлежит американскому миллиардеру Марку Цукербергу, получила патент на систему искусственного интеллекта, которая способна имитировать поведение пользователя в соцсетях, в частности, когда он долго отсутствует или даже умер.
Главные тезисы
- Meta утверждает, что якобы хочет заполнить "пустоту" в социальных сетях.
- Однако эта идея уже попала под шквал критики, хотя ее еще не начинали реализовывать.
ШИ от Meta будет имитировать людей в соцсетях
Команда Цукерберга планирует создать ИИ на основе большой языковой модели (LLM), которая научится анализировать имеющиеся данные конкретных людей — их сообщения, комментарии, стиль речи — чтобы впоследствии имитировать их присутствие в социальных сетях.
В компании четко дали понять, что такая модель будет "симуляцией пользователя во время его отсутствия".
Что важно понимать, речь идет не только о паузе в ведении соцсетей, но и фактической смерти.
В патенте также упоминается возможность симулировать голосовые или видеозвонки с помощью таких агентов AI.
Команда Цукерберга уверяет, что таким образом сможет заполнить пустоту в социальных сетях, когда активность пользователя прекращается.
На эту идею уже отреагировали эксперты этики и цифровых прав. По словам последних, "цифровые клоны" людей могут наносить эмоциональный и моральный вред реальным людям.
Реагируя на критику, Meta заявила, что патент еще не означает план обязательного внедрения технологии как продукта.
