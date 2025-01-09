За результатами нового дослідження науковців з Федерального університету Сеари в Бразилії, майже чверть тварин, які мешкають у річках, озерах та інших прісноводних водоймах, опинились під загрозою знищення.

Що відомо про загрозу масштабного вимирання прісноводних тварин

Прісноводні водойми займають менше 1% земної поверхні, однак слугують домівкою для 10% видів рослин і тварин.

Величезні річки, такі як Амазонка, можуть здаватися могутніми, але водночас прісноводне середовище дуже тендітне, — попереджає біолог з Федерального університету Сеари в Бразилії Патрісія Шарвет. Поширити

Прісноводний краб

У рамках дослідження було вивчено близько 23,5 тис видів бабок, риб, крабів та інших прісноводних тварин.

Що саме загрожує великій кількості прісноводних видів на планеті

З’ясувалось, що щонайменше 24% з них перебувають під загрозою вимирання і вважаються вразливими.

Це відбувається через низку таких загроз як забруднення, будівництво гребель, надмірний забор води, сільськогосподарська діяльність, поширення інвазивних видів, зміна клімату та інші.

Більшість видів наражаються на ризик зникнення не через одну загрозу, а через безліч загроз, які діють одночасно, — пояснює ще один співавтор дослідження Кетрін Сейєр з Міжнародного союзу охорони природи в Англії. Поширити

Підрахунки, які опублікував журнал Nature, є першими результатами оцінки загрози прісноводним, оскільки раніше дослідження зосереджувались на наземних тваринах.

За словами еколога з Університету Дьюка Стюарта Пімма, майже кожна велика річка в Північній Америці та Європі сильно змінена через будівництво гребель, що піддає ризику прісноводні види.

Патрісія Шарвет підкреслює, що на території Південної Америки велика екосистема річки Амазонки також опиняється під загрозою через безконтрольну вирубку лісів, лісові пожежі і незаконний видобуток золота.

Незаконні пожежі з метою вирубки лісу призводять до утворення великої кількості попелу, що забруднює річку, а неліцензовані золотошукачі скидають ртуть у воду.