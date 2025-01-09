По результатам нового исследования ученых из Федерального университета Сеары в Бразилии почти четверть животных, обитающих в реках, озерах и других пресноводных водоемах, оказались под угрозой уничтожения.

Что известно об угрозе масштабного вымирания пресноводных животных

Пресноводные водоемы занимают менее 1% земной поверхности, однако служат домом для 10% видов растений и животных.

Огромные реки, такие как Амазонка, могут казаться мощными, но в то же время пресноводная среда очень хрупкая, — предупреждает биолог из Федерального университета Сеары в Бразилии Патрисия Шарвет. Поделиться

Пресноводный краб

В рамках исследования было изучено около 23,5 тыс. видов стрекоз, рыб, крабов и других пресноводных животных.

Что именно чревато большим количеством пресноводных видов на планете

Выяснилось, что не менее 24% из них находятся под угрозой вымирания и считаются уязвимыми.

Это происходит из-за ряда таких угроз как загрязнение, строительство плотин, чрезмерный забор воды, сельскохозяйственная деятельность, распространение инвазивных видов, изменение климата и другие.

Большинство видов подвергаются риску исчезновения не из-за одной угрозы, а из-за множества действующих одновременно угроз, — объясняет еще один соавтор исследования Кэтрин Сейер из Международного союза охраны природы в Англии. Поделиться

Подсчеты, опубликованные журналом Nature, являются первыми результатами оценки угрозы пресноводным, поскольку ранее исследования сосредотачивались на наземных животных.

По словам эколога из Университета Дьюка Стюарта Пимма, почти каждая крупная река в Северной Америке и Европе сильно изменена из-за строительства плотин, что подвергает риск пресноводным видам.

Патрисия Шарвет подчеркивает, что на территории Южной Америки большая экосистема реки Амазонки также оказывается под угрозой из-за бесконтрольной вырубки лесов, лесных пожаров и незаконной добычи золота.

Незаконные пожары с целью вырубки леса приводят к образованию большого количества загрязняющего реку пепла, а нелицензированные золотоискатели сбрасывают ртуть в воду.