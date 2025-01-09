Четверть жителей рек и озер на планете уже под угрозой вымирания
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Четверть жителей рек и озер на планете уже под угрозой вымирания

Пресноводные рыбы
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Источник:  Associated Press

По результатам нового исследования ученых из Федерального университета Сеары в Бразилии почти четверть животных, обитающих в реках, озерах и других пресноводных водоемах, оказались под угрозой уничтожения.

Главные тезисы

  • Почти четверть пресноводных видов на планете под угрозой уничтожения.
  • Пресноводные водоемы, занимающие всего 1% поверхности земли, являются домом для 10% всех видов растений и животных на планете.
  • Основные угрозы для пресноводных видов включают загрязнение, плотины, изменение климата и другие антропогенные воздействия.
  • Эксперты предупреждают о трагических последствиях для экосистем и животных, обитающих в водоемах при отсутствии действий по защите пресноводных видов.

Что известно об угрозе масштабного вымирания пресноводных животных

Пресноводные водоемы занимают менее 1% земной поверхности, однако служат домом для 10% видов растений и животных.

Огромные реки, такие как Амазонка, могут казаться мощными, но в то же время пресноводная среда очень хрупкая, — предупреждает биолог из Федерального университета Сеары в Бразилии Патрисия Шарвет.

Почти четверть пресноводных животных на планете находятся под угрозой уничтожения
Пресноводный краб

В рамках исследования было изучено около 23,5 тыс. видов стрекоз, рыб, крабов и других пресноводных животных.

Что именно чревато большим количеством пресноводных видов на планете

Выяснилось, что не менее 24% из них находятся под угрозой вымирания и считаются уязвимыми.

Это происходит из-за ряда таких угроз как загрязнение, строительство плотин, чрезмерный забор воды, сельскохозяйственная деятельность, распространение инвазивных видов, изменение климата и другие.

Большинство видов подвергаются риску исчезновения не из-за одной угрозы, а из-за множества действующих одновременно угроз, — объясняет еще один соавтор исследования Кэтрин Сейер из Международного союза охраны природы в Англии.

Подсчеты, опубликованные журналом Nature, являются первыми результатами оценки угрозы пресноводным, поскольку ранее исследования сосредотачивались на наземных животных.

По словам эколога из Университета Дьюка Стюарта Пимма, почти каждая крупная река в Северной Америке и Европе сильно изменена из-за строительства плотин, что подвергает риск пресноводным видам.

Патрисия Шарвет подчеркивает, что на территории Южной Америки большая экосистема реки Амазонки также оказывается под угрозой из-за бесконтрольной вырубки лесов, лесных пожаров и незаконной добычи золота.

Незаконные пожары с целью вырубки леса приводят к образованию большого количества загрязняющего реку пепла, а нелицензированные золотоискатели сбрасывают ртуть в воду.

Если что-то пойдет совсем не так, например, разольется кислота или нефть, вы можете поставить под угрозу целый вид. Этим животным больше некуда идти, — предупреждает Шарвет.

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