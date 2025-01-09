По результатам нового исследования ученых из Федерального университета Сеары в Бразилии почти четверть животных, обитающих в реках, озерах и других пресноводных водоемах, оказались под угрозой уничтожения.
Главные тезисы
- Почти четверть пресноводных видов на планете под угрозой уничтожения.
- Пресноводные водоемы, занимающие всего 1% поверхности земли, являются домом для 10% всех видов растений и животных на планете.
- Основные угрозы для пресноводных видов включают загрязнение, плотины, изменение климата и другие антропогенные воздействия.
- Эксперты предупреждают о трагических последствиях для экосистем и животных, обитающих в водоемах при отсутствии действий по защите пресноводных видов.
Что известно об угрозе масштабного вымирания пресноводных животных
Пресноводные водоемы занимают менее 1% земной поверхности, однако служат домом для 10% видов растений и животных.
В рамках исследования было изучено около 23,5 тыс. видов стрекоз, рыб, крабов и других пресноводных животных.
Что именно чревато большим количеством пресноводных видов на планете
Выяснилось, что не менее 24% из них находятся под угрозой вымирания и считаются уязвимыми.
Это происходит из-за ряда таких угроз как загрязнение, строительство плотин, чрезмерный забор воды, сельскохозяйственная деятельность, распространение инвазивных видов, изменение климата и другие.
Подсчеты, опубликованные журналом Nature, являются первыми результатами оценки угрозы пресноводным, поскольку ранее исследования сосредотачивались на наземных животных.
По словам эколога из Университета Дьюка Стюарта Пимма, почти каждая крупная река в Северной Америке и Европе сильно изменена из-за строительства плотин, что подвергает риск пресноводным видам.
Патрисия Шарвет подчеркивает, что на территории Южной Америки большая экосистема реки Амазонки также оказывается под угрозой из-за бесконтрольной вырубки лесов, лесных пожаров и незаконной добычи золота.
Незаконные пожары с целью вырубки леса приводят к образованию большого количества загрязняющего реку пепла, а нелицензированные золотоискатели сбрасывают ртуть в воду.
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