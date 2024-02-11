Секретар РНБО Олексій Данілов попередив, що західні партнери мають збільшити допомогу Україні та запобігти погіршенню ситуації.
Чому важливо, щоб Захід терміново збільшив допомогу Україні
Данілов в ефірі каналу RTP підкреслив, що отримання Росією озброєнь від Ірану та Північної Кореї призвело до зміни ситуації на фронті.
Секретар РНБО визнав, що за такого сценарію у разі збереження поточних обсягів допомоги від західних партнерів або їхнього зменшення ситуація може погіршитись.
Нам потрібна зброя, зброя, зброя.
Данілов також визнав, що затримка ухвалення допомоги з боку США теж негативно впливає на ситуацію на фронті, однак Україна не припинить чинити опір окупаційній армії РФ.
Що кажуть на Заході
За оцінками заступника головного редактора німецького видання Bild Пауля Ронцхаймера, наразі Україна переживає найважчу кризу, спричинену розв’язаною Росією злочинною війною, з моменту спроби наступу окупаційної російської армії на Київ.
Ронцхаймер заявляє, що поставлена президентом України Володимиром Зеленським мета звільнити всі окуповані Росією території на даний момент не може бути реалізована і це слід визнати публічно.
Журналіст пояснює це тим, що Україні гостро не вистачає озброєнь, особового складу, технологій і надійної підтримки з боку західних партнерів.