Данілов попередив про наслідки у разі зменшення допомоги Україні від партнерів
Категорія
Україна
Дата публікації

Данілов попередив про наслідки у разі зменшення допомоги Україні від партнерів

Олексій Данілов
Read in English
Джерело:  online.ua

Секретар РНБО Олексій Данілов попередив, що західні партнери мають збільшити допомогу Україні та запобігти погіршенню ситуації. 

Чому важливо, щоб Захід терміново збільшив допомогу Україні

Ситуація на лінії фронту дуже складна. Вона ніколи не була легкою з 24 лютого 2022 року, і якщо хтось думає, що ситуація легка, то це люди, які не розуміють війни, - підкреслив секретар РНБО.

Данілов в ефірі каналу RTP підкреслив, що отримання Росією озброєнь від Ірану та Північної Кореї призвело до зміни ситуації на фронті.

Секретар РНБО визнав, що за такого сценарію у разі збереження поточних обсягів допомоги від західних партнерів або їхнього зменшення ситуація може погіршитись.

Нам потрібна зброя, зброя, зброя.

Данілов також визнав, що затримка ухвалення допомоги з боку США теж негативно впливає на ситуацію на фронті, однак Україна не припинить чинити опір окупаційній армії РФ.

Якщо нас запитають: чи зупинимося ми? Ми не зупинимося, ми будемо захищати свою країну. У нас немає іншої альтернативи, у нас немає іншого виходу. І ми дуже сподіваємося, що партнери зрозуміють, що наша незалежність перебуває під загрозою, а також імідж, авторитет і єдність усього Заходу... Я більш ніж упевнений, що підтримка США буде надана в найближчому майбутньому, - підкреслив секретар РНБО.

Що кажуть на Заході

За оцінками заступника головного редактора німецького видання Bild Пауля Ронцхаймера, наразі Україна переживає найважчу кризу, спричинену розв’язаною Росією злочинною війною, з моменту спроби наступу окупаційної російської армії на Київ.

Як репортер в Україні, я не бачив такого настрою з часів повномасштабного вторгнення у 2022 році. Питання в тому, чи зрозуміла вся ця драма у Вашингтоні, Берліні та Парижі, - зазначає журналіст після візиту на позиції українських військових в районі Бахмута.

Ронцхаймер заявляє, що поставлена президентом України Володимиром Зеленським мета звільнити всі окуповані Росією території на даний момент не може бути реалізована і це слід визнати публічно.

Журналіст пояснює це тим, що Україні гостро не вистачає озброєнь, особового складу, технологій і надійної підтримки з боку західних партнерів.

Поїздка з Києва до Слов'янська - немов подорож в іншу країну. У той час як кияни можуть знову насолоджуватися життям в ресторанах, як мінімум до комендантської години, на Донбасі ніхто не знає, яке місто може впасти наступним. Рік тому був бій за Бахмут, загинули десятки тисяч людей. Сьогодні йдуть бої за Часів Яр або Авдіївку. Ясно одне: перевага у росіян! Хоча самі російські війська виснажені, вони все одно йдуть вперед метр за метром. Число жертв величезне, іноді до тисячі осіб на добу. Але президент РФ Володимир Путін як і раніше не піклується про своїх солдатів. Він хоче завоювання будь-якою ціною, - зазначається у редакторському матеріалі видання.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Сенат США розпочав дебати щодо надання допомоги Україні
сша
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Нідерландах виступили з новою пропозицією щодо допомоги Україні
прапор Нідерландів
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Байден звинуватив Конгрес у злочинній бездіяльності щодо допомоги Україні
Джо Байден

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?