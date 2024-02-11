Чому важливо, щоб Захід терміново збільшив допомогу Україні

Ситуація на лінії фронту дуже складна. Вона ніколи не була легкою з 24 лютого 2022 року, і якщо хтось думає, що ситуація легка, то це люди, які не розуміють війни, - підкреслив секретар РНБО. Поширити

Данілов в ефірі каналу RTP підкреслив, що отримання Росією озброєнь від Ірану та Північної Кореї призвело до зміни ситуації на фронті.

Секретар РНБО визнав, що за такого сценарію у разі збереження поточних обсягів допомоги від західних партнерів або їхнього зменшення ситуація може погіршитись.

Нам потрібна зброя, зброя, зброя.

Данілов також визнав, що затримка ухвалення допомоги з боку США теж негативно впливає на ситуацію на фронті, однак Україна не припинить чинити опір окупаційній армії РФ.

Якщо нас запитають: чи зупинимося ми? Ми не зупинимося, ми будемо захищати свою країну. У нас немає іншої альтернативи, у нас немає іншого виходу. І ми дуже сподіваємося, що партнери зрозуміють, що наша незалежність перебуває під загрозою, а також імідж, авторитет і єдність усього Заходу... Я більш ніж упевнений, що підтримка США буде надана в найближчому майбутньому, - підкреслив секретар РНБО. Поширити

Що кажуть на Заході

За оцінками заступника головного редактора німецького видання Bild Пауля Ронцхаймера, наразі Україна переживає найважчу кризу, спричинену розв’язаною Росією злочинною війною, з моменту спроби наступу окупаційної російської армії на Київ.

Як репортер в Україні, я не бачив такого настрою з часів повномасштабного вторгнення у 2022 році. Питання в тому, чи зрозуміла вся ця драма у Вашингтоні, Берліні та Парижі, - зазначає журналіст після візиту на позиції українських військових в районі Бахмута. Поширити

Ронцхаймер заявляє, що поставлена президентом України Володимиром Зеленським мета звільнити всі окуповані Росією території на даний момент не може бути реалізована і це слід визнати публічно.

Журналіст пояснює це тим, що Україні гостро не вистачає озброєнь, особового складу, технологій і надійної підтримки з боку західних партнерів.