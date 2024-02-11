Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что западные партнеры должны увеличить помощь Украине и предотвратить ухудшение ситуации.
Почему важно, чтобы Запад срочно увеличил помощь Украине
Данилов в эфире канала RTP подчеркнул, что получение Россией вооружений от Ирана и Северной Кореи привело к изменению ситуации на фронте.
Секретарь СНБО признал, что при таком сценарии в случае сохранения текущих объемов помощи от западных партнеров или их уменьшения ситуация может ухудшиться.
Нам нужно оружие, оружие, оружие.
Данилов также признал, что задержка принятия помощи со стороны США тоже негативно влияет на ситуацию на фронте, однако Украина не перестанет сопротивляться оккупационной армии РФ.
Что говорят на Западе
По оценкам заместителя главного редактора немецкого издания Bild Пауля Ронцхаймера, Украина переживает тяжелейший кризис, вызванный развязанной Россией преступной войной, с момента попытки наступления оккупационной российской армии на Киев.
Ронцхаймер заявляет, что поставленная президентом Украины Владимиром Зеленским цель освободить все оккупированные Россией территории в настоящее время не может быть реализована и это следует признать публично.
Журналист объясняет это тем, что Украине остро не хватает вооружений, личного состава, технологий и надежной поддержки со стороны западных партнеров.