Данилов предупредил о последствиях при уменьшении помощи Украине от партнеров
Категория
Украина
Дата публикации

Данилов предупредил о последствиях при уменьшении помощи Украине от партнеров

Алексей Данилов
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Источник:  online.ua

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что западные партнеры должны увеличить помощь Украине и предотвратить ухудшение ситуации.

Почему важно, чтобы Запад срочно увеличил помощь Украине

Ситуация на линии фронта очень сложна. Она никогда не была легкой с 24 февраля 2022 года, и если кто-то думает, что ситуация легкая, это люди, которые не понимают войны, - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов в эфире канала RTP подчеркнул, что получение Россией вооружений от Ирана и Северной Кореи привело к изменению ситуации на фронте.

Секретарь СНБО признал, что при таком сценарии в случае сохранения текущих объемов помощи от западных партнеров или их уменьшения ситуация может ухудшиться.

Нам нужно оружие, оружие, оружие.

Данилов также признал, что задержка принятия помощи со стороны США тоже негативно влияет на ситуацию на фронте, однако Украина не перестанет сопротивляться оккупационной армии РФ.

Если нас спросят: остановимся ли мы? Мы не остановимся, мы будем защищать свою страну. У нас нет другой альтернативы, у нас нет иного выхода. И мы очень надеемся, что партнеры поймут, что наша независимость находится под угрозой, а также имидж, авторитет и единство всего Запада... Я более чем уверен, что поддержка США будет предоставлена в ближайшем будущем, - подчеркнул секретарь СНБО.

Что говорят на Западе

По оценкам заместителя главного редактора немецкого издания Bild Пауля Ронцхаймера, Украина переживает тяжелейший кризис, вызванный развязанной Россией преступной войной, с момента попытки наступления оккупационной российской армии на Киев.

Как репортер в Украине я не видел такого настроения со времен полномасштабного вторжения в 2022 году. Вопрос в том, поняла ли вся эта драма в Вашингтоне, Берлине и Париже, отмечает журналист после визита на позиции украинских военных в районе Бахмута.

Ронцхаймер заявляет, что поставленная президентом Украины Владимиром Зеленским цель освободить все оккупированные Россией территории в настоящее время не может быть реализована и это следует признать публично.

Журналист объясняет это тем, что Украине остро не хватает вооружений, личного состава, технологий и надежной поддержки со стороны западных партнеров.

Поездка из Киева в Славянск - как путешествие в другую страну. В то время как киевляне могут снова наслаждаться жизнью в ресторанах как минимум до комендантского часа, на Донбассе никто не знает, какой город может упасть следующим. Год назад было сражение за Бахмут, погибли десятки тысяч человек. Сегодня идут бои во времена Яр или Авдеевку. Ясно одно: преимущество у россиян! Хотя сами российские войска измождены, они все равно идут вперед метр за метром. Число жертв огромное, иногда до тысячи человек в сутки. Но президент РФ Владимир Путин по-прежнему не заботится о своих солдатах. Он хочет завоевания любой ценой, – говорится в редакторском материале издания.

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