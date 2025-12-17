"День викриття". Трейлер нового фільму Спілберга з'явився у мережі — відео
"День викриття". Трейлер нового фільму Спілберга з'явився у мережі — відео

Кінокомпанія Universal Pictures опублікувала перший трейлер нового науково-фантастичного фільму Стівена Спілберга під назвою "День викриття" (Disclosure Day).

  • Стівен Спілберг презентує новий науково-фантастичний фільм 'День викриття', що обіцяє стати захоплюючим шедевром.
  • Сценарій до стрічки написав відомий Девід Кепп, який раніше співпрацював з режисером над кінохітами “Парк Юрського періоду” та “Війна світів”.
  • У фільмі зіграли талановиті актори, серед яких Емілі Блант, Джош О'Коннор та Колін Ферт.

Трейлер фільму Спілберга "День викриття" з'явився у мережі

Сценарій до стрічки написав Девід Кепп, з яким Спілберг працював над своїми попередніми проєктами "Парк Юрського періоду", "Загублений світ: Парк Юрського періоду", "Війна світів" та "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа".

Як відомо, ідею сюжету розробив сам Стівен Спілберг. Водночас деталі історії, крім показаних кадрів у трейлері не розголошуються, а робота над фільмом довгий час трималась в таємниці.

Якби ви дізналися, що ми не самотні, якби хтось вам це показав, довів, чи злякалися б ви? Цього літа правда належить семи мільярдам людей. Ми наближаємося до... Дня викриття.

У фільмі зіграли Емілі Блант, Джош О'Коннор, Колін Ферт, Єва Гьюсон, Вятт Рассел і Колман Домінго.

На великі екрани фільм має вийти у червні 2026 року.

Стівен Спілберг отримав три премії "Оскар", у тому числі за найкращу режисуру та найкращий фільм "Список Шиндлера", який отримав загалом сім статуеток, а також за найкращу режисуру у "Врятувати рядового Раяна".

Його останній фільм, "Фабельмани", був випущений Universal у 2022 році та отримав сім номінацій на премію "Оскар", у тому числі за режисуру, найкращий оригінальний сценарій, найкращу жіночу роль та найкращий фільм.

