"День викриття". Трейлер нового фільму Спілберга з'явився у мережі — відео

Кінокомпанія Universal Pictures опублікувала перший трейлер нового науково-фантастичного фільму Стівена Спілберга під назвою "День викриття" (Disclosure Day).
Головні тези:
- Стівен Спілберг презентує новий науково-фантастичний фільм 'День викриття', що обіцяє стати захоплюючим шедевром.
- Сценарій до стрічки написав відомий Девід Кепп, який раніше співпрацював з режисером над кінохітами “Парк Юрського періоду” та “Війна світів”.
- У фільмі зіграли талановиті актори, серед яких Емілі Блант, Джош О'Коннор та Колін Ферт.
Трейлер фільму Спілберга "День викриття" з'явився у мережі
Сценарій до стрічки написав Девід Кепп, з яким Спілберг працював над своїми попередніми проєктами "Парк Юрського періоду", "Загублений світ: Парк Юрського періоду", "Війна світів" та "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа".
У фільмі зіграли Емілі Блант, Джош О'Коннор, Колін Ферт, Єва Гьюсон, Вятт Рассел і Колман Домінго.
На великі екрани фільм має вийти у червні 2026 року.
Стівен Спілберг отримав три премії "Оскар", у тому числі за найкращу режисуру та найкращий фільм "Список Шиндлера", який отримав загалом сім статуеток, а також за найкращу режисуру у "Врятувати рядового Раяна".
Його останній фільм, "Фабельмани", був випущений Universal у 2022 році та отримав сім номінацій на премію "Оскар", у тому числі за режисуру, найкращий оригінальний сценарій, найкращу жіночу роль та найкращий фільм.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-