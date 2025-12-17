"День разоблачения". Трейлер нового фильма Спилберга появился в сети — видео
"День разоблачения". Трейлер нового фильма Спилберга появился в сети — видео

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый трейлер нового научно-фантастического фильма Стивена Спилберга под названием "День разоблачения" (Disclosure Day).

  • Новый научно-фантастический фильм «День разоблачения» от Стивена Спилберга обещает стать увлекательным шедевром.
  • В картине снялись такие талантливые актеры, как Эмили Блант, Джош О'Коннор и Колин Фёрт.
  • Сценарий фильма написал известный Дэвид Кепп, ранее сотрудничавший с режиссером над кинохитами «Парк Юрского периода» и «Война миров».

Трейлер фильма Спилберга "День разоблачения" появился в сети

Сценарий к ленте написал Дэвид Кепп, с которым Спилберг работал над своими предыдущими проектами "Парк Юрского периода", "Утерянный мир: Парк Юрского периода", "Война миров" и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".

Как известно, идею сюжета разработал сам Стивен Спилберг. В то же время детали истории кроме показанных кадров в трейлере не разглашаются, а работа над фильмом долгое время держалась в тайне.

Если бы вы узнали, что мы не одиноки, если бы кто вам это показал, доказал, испугались бы вы? Этим летом правда принадлежит семи миллиардам человек. Мы приближаемся к... Дню разоблачения.

В фильме сыграли Эмили Блант, Джош О'Коннор, Колин Фёрт, Ева Гьюсон, Вятт Рассел и Колман Доминго.

На большие экраны фильм должен выйти в июне 2026 года.

Стивен Спилберг получил три премии "Оскар", в том числе за лучшую режиссуру и лучший фильм "Список Шиндлера", получивший всего семь статуэток, а также за лучшую режиссуру в "Спасти рядового Райана".

Его последний фильм "Фабельманы" был выпущен Universal в 2022 году и получил семь номинаций на премию "Оскар", в том числе за режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучшую женскую роль и лучший фильм.

