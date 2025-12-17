"День разоблачения". Трейлер нового фильма Спилберга появился в сети — видео

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый трейлер нового научно-фантастического фильма Стивена Спилберга под названием "День разоблачения" (Disclosure Day).
Трейлер фильма Спилберга "День разоблачения" появился в сети
Сценарий к ленте написал Дэвид Кепп, с которым Спилберг работал над своими предыдущими проектами "Парк Юрского периода", "Утерянный мир: Парк Юрского периода", "Война миров" и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".
В фильме сыграли Эмили Блант, Джош О'Коннор, Колин Фёрт, Ева Гьюсон, Вятт Рассел и Колман Доминго.
На большие экраны фильм должен выйти в июне 2026 года.
Стивен Спилберг получил три премии "Оскар", в том числе за лучшую режиссуру и лучший фильм "Список Шиндлера", получивший всего семь статуэток, а также за лучшую режиссуру в "Спасти рядового Райана".
Его последний фильм "Фабельманы" был выпущен Universal в 2022 году и получил семь номинаций на премию "Оскар", в том числе за режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучшую женскую роль и лучший фильм.
