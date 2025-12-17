"День разоблачения". Трейлер нового фильма Спилберга появился в сети — видео

Трейлер фильма Спилберга "День разоблачения" появился в сети

Сценарий к ленте написал Дэвид Кепп, с которым Спилберг работал над своими предыдущими проектами "Парк Юрского периода", "Утерянный мир: Парк Юрского периода", "Война миров" и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".

Как известно, идею сюжета разработал сам Стивен Спилберг. В то же время детали истории кроме показанных кадров в трейлере не разглашаются, а работа над фильмом долгое время держалась в тайне.

Если бы вы узнали, что мы не одиноки, если бы кто вам это показал, доказал, испугались бы вы? Этим летом правда принадлежит семи миллиардам человек. Мы приближаемся к... Дню разоблачения.

В фильме сыграли Эмили Блант, Джош О'Коннор, Колин Фёрт, Ева Гьюсон, Вятт Рассел и Колман Доминго.

На большие экраны фильм должен выйти в июне 2026 года.

Стивен Спилберг получил три премии "Оскар", в том числе за лучшую режиссуру и лучший фильм "Список Шиндлера", получивший всего семь статуэток, а также за лучшую режиссуру в "Спасти рядового Райана".