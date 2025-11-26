Мадс Миккельсен возвращается на экраны в фильме "Последний викинг" — трейлер

Известный голливудский актер Мадс Миккельсен порадует своих фанатов появлением в новом фильме "Последний викинг", выходящем на большие украинские экраны уже 27 ноября 2025 года.
Главные тезисы
- Эта киноновинка может похвастаться большим количеством ярких персонажей.
- Режиссер "Последнего викинга" Андерс Томас Йенсен – один из самых гениальных кинематографистов современности.
Чем "Последний викинг" заинтересует зрителей
Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что это новая долгожданная работа оскароносного режиссера Андерса Томаса Йенсена.
Эта история расскажет о двух братьях среднего возраста, проживших непростое детство.
Сюжет разворачивается вокруг того, что младший Манфред давно страдает расстройством личности, а старший Анкер никогда не бросал его на произвол судьбы в этом несправедливом мире.
Помимо актерской игры Мадса Миккельсена зрители смогут насладиться талантом его коллеги Николая Ли Коса.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-