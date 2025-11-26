Мадс Міккельсен повертається на екрани у стрічці "Останній вікінг" — трейлер
Мадс Міккельсен повертається на екрани у стрічці "Останній вікінг" — трейлер

Чим "Останній вікінг" зацікавить глядачів
Джерело:  online.ua

Відомий голлівудський актор Мадс Міккельсен потішить своїх фанатів появою у новому фільмі "Останній вікінг", який виходить на великі українські екрани уже 27 листопада 2025 року.

Головні тези:

  • Ця кіноновинка може похизуватися великою кількістю колоритних персонажів.
  • Режисер "Останнього вікінга" Андерс Томас Єнсен – один із найгеніальніших кінематографістів сучасності.

Насамперед варто звернути увагу на те, що це нова довгоочікувана робота оскароносного режисера Андерса Томаса Єнсена.

Ця історія розповість про двох братів середнього віку, які прожили непросте дитинство.

Сюжет розгортається навколо того, що молодший Манфред давно страждає на розлад особистості, а старший Анкер ніколи не кидав його напризволяще у цьому несправедливому світі.

15 років тому Анкер взяв участь в озброєному пограбуванні банку, але попався поліції та потрапив до в'язниці. Але перед цим він попросив Манфреда закопати вкрадені гроші в лісі біля будинку їхньої матері. Звісно ж, коли старший брат вийшов на свободу, молодший не зміг згадати, куди саме він заховав сумку, адже тепер в нього нова особистість — він вважає себе… Джоном Ленноном.

Окрім акторської гри Мадса Міккельсена, глядачі зможуть насолодитися талантом його колеги Ніколая Лі Коса.

