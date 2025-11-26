Мадс Міккельсен повертається на екрани у стрічці "Останній вікінг" — трейлер

Відомий голлівудський актор Мадс Міккельсен потішить своїх фанатів появою у новому фільмі "Останній вікінг", який виходить на великі українські екрани уже 27 листопада 2025 року.
Головні тези:
- Ця кіноновинка може похизуватися великою кількістю колоритних персонажів.
- Режисер "Останнього вікінга" Андерс Томас Єнсен – один із найгеніальніших кінематографістів сучасності.
Чим "Останній вікінг" зацікавить глядачів
Насамперед варто звернути увагу на те, що це нова довгоочікувана робота оскароносного режисера Андерса Томаса Єнсена.
Ця історія розповість про двох братів середнього віку, які прожили непросте дитинство.
Сюжет розгортається навколо того, що молодший Манфред давно страждає на розлад особистості, а старший Анкер ніколи не кидав його напризволяще у цьому несправедливому світі.
Окрім акторської гри Мадса Міккельсена, глядачі зможуть насолодитися талантом його колеги Ніколая Лі Коса.
