Мадс Міккельсен повертається на екрани у стрічці "Останній вікінг" — трейлер

15 років тому Анкер взяв участь в озброєному пограбуванні банку, але попався поліції та потрапив до в'язниці. Але перед цим він попросив Манфреда закопати вкрадені гроші в лісі біля будинку їхньої матері. Звісно ж, коли старший брат вийшов на свободу, молодший не зміг згадати, куди саме він заховав сумку, адже тепер в нього нова особистість — він вважає себе… Джоном Ленноном.