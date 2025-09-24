Фэнтези-мюзикл "Wicked: Чародейка-2". Финальный трейлер заинтриговал новыми героями — видео
Фэнтези-мюзикл "Wicked: Чародейка-2". Финальный трейлер заинтриговал новыми героями — видео

Источник:  Variety

Universal представили финальный трейлер фильма "Wicked: Чародейка 2", который станет продолжением экранизации известного мюзикла 2024 года. Премьера новой части запланирована на ноябрь.

Главные тезисы

  • В новом фэнтези-мюзикле Wicked: Чародейка-2 Эльфаба и Глинда сталкиваются с новыми испытаниями, принимая новые идентичности.
  • Фильм раскрывает сюжетные линии новых героев, включая Дороти Гейл, Жестяного Дровосека, Чучела и Трусливого Льва.
  • Легендарный дуэт Синтии Эриво и Арианы Гранде возвращается к своим ролям, расширяя киновселенную Wicked.

В сети появился финальный трейлер "Чародейки-2"

В центре сюжета снова окажутся Эльфаба и Глинда. Их дружба будет проходить все новые испытания, особенно когда они окончательно примут свои новые идентичности. Эльфаба превратится в Злую Ведьму Запада, а Глинда в свою очередь станет Доброй Ведьмой Севера. Их действия не пройдут без последствий, поэтому Страна Оз изменится навсегда.

В новом трейлере можно заметить новых персонажей. Очевидно, что во второй части фэнтези зрители увидят Дороти Гейл, Жестяного Дровосека, Чучела и Трусливого Льва.

К своим ролям вернется уже легендарный дуэт Синтия Эриво и Ариана Гранде, а также Джонатан Бейли, Мишель Ео, Марисса Боде, Итан Слэйтер, Боуэн Янг и Бронвин Джеймс. Режиссером традиционно станет Джон М. Чу.

Первая часть Wicked получила невероятный успех. Лента собрала 756 миллионов долларов в мировом прокате и установила рекорд среди бродвейских экранизаций.

Фильм также стал одним из лучших на премии "Оскар", получив 10 номинаций, в том числе за лучшую киноработу, главную женскую роль (Эриво) и женскую роль второго плана (Гранде).

