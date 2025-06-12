Новый трейлер долгожданного фильма "Супермэн" появился в сети — видео
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Новый трейлер долгожданного фильма "Супермэн" появился в сети — видео

Супермэн
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Источник:  online.ua

Warner Bros. и DC Studio показали новый трейлер "Супермэна" от режиссера Джеймса Ганна, соединяющего эпический экшен и юмор и представившего Супермена, которым руководит соболезнование и врожденная вера в доброту человечества.

Главные тезисы

  • Новый трейлер фильма “Супермэн” от DC Studios от режиссера Джеймса Ганна подарил зрителям эпический экшен и юмор.
  • Фильм расскажет о главном герое, который верит в доброту человечества и сражается с Лексом Лютором за свою семью и Лоис Лейн.
  • Актеры, включая Дэвида Коренсвета и Рэйчел Броснаген, достойно представят персонажей в новой вселенной DC.

Новый трейлер "Супермэна" появился в сети

9 июля 2025 в международный прокат выйдет первый полнометражный фильм студии DC Studios "Супермэн".

В своем фирменном стиле Джеймс Ганн берется за образ супергероя во вновь созданной вселенной DC с уникальным сочетанием эпического экшена, юмора и душевности.

Руководители DC Studios Питер Сафран и Ганн продюсируют фильм. Ганн также выступил режиссером и сценаристом проекта.

В фильме снимаются Дэвид Коренсвет в двойной роли Супермена/Кларка Кента, Рэйчел Броснаген в роли Лоис Лейн и Николас Голт в роли Лекса Лютора. В фильме также снимаются Эдди Гатеги, Энтони Карриган, Натан Филлион, Изабелла Мерсед, Скайлер Гисондо, Сара Сампайо, Мария Габриэла де Фария), Венделл Пирс, Алан Тьюдик, Прюитт Тейлор Винс и Нева Хавелл.

Как видно из нового трейлера, история уделит много внимания Лексу Лютору. В ролике проявляются его зависть и ненависть к Супермену. Он угрожает убить Лоис и родителей Супермена.

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