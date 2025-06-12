Новий трейлер довгоочікуваного фільму "Супермен" з'явився у мережі — відео

Warner Bros. і DC Studio показали новий трейлер "Супермена" від режисера Джеймса Ґанна, що поєднає епічний екшен і гумор та представить Супермена, яким керує співчуття й вроджена віра в доброту людства.

Новий трейлер "Супермена" з'явився у мережі

9 липня 2025 року у міжнародний прокат вийде перший повнометражний фільм студії DC Studios "Супермен".

У своєму фірмовому стилі Джеймс Ґанн береться за образ супергероя у новоствореному всесвіті DC з унікальним поєднанням епічного екшену, гумору та душевності. Поширити

Керівники DC Studios Пітер Сафран та Ґанн продюсують фільм. Ґанн також виступив режисером і сценаристом проєкту.

У фільмі знімаються Девід Коренсвет у подвійній ролі Супермена/Кларка Кента, Рейчел Броснаген у ролі Лоїс Лейн та Ніколас Голт у ролі Лекса Лютора. У фільмі також знімаються Еді Гатегі, Ентоні Карріган, Натан Філліон, Ізабела Мерсед, Скайлер Гісондо, Сара Сампайо, Марія Габріела де Фарія), Венделл Пірс, Алан Тьюдік, Прюїтт Тейлор Вінс і Нева Хавелл.

Як видно з нового трейлера, історія приділить багато уваги Лексу Лютору. У ролику проявляються його заздрість і ненависть до Супермена. Він погрожує вбити Лоїс і батьків Супермена.