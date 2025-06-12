Новий трейлер довгоочікуваного фільму "Супермен" з'явився у мережі — відео
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Новий трейлер довгоочікуваного фільму "Супермен" з'явився у мережі — відео

Супермен
Джерело:  online.ua

Warner Bros. і DC Studio показали новий трейлер "Супермена" від режисера Джеймса Ґанна, що поєднає епічний екшен і гумор та представить Супермена, яким керує співчуття й вроджена віра в доброту людства.

Головні тези:

  • Новий трейлер фільму “Супермен” від DC Studios вразив глядачів епічним екшеном та гумором.
  • Фільм розповість про Супермена, який має вроджену віру в доброту людства.
  • У новому фільмі від DC Studios знімаються такі актори як Девід Коренсвет, Рейчел Броснаген, Ніколас Голт та багато інших.

Новий трейлер "Супермена" з'явився у мережі

9 липня 2025 року у міжнародний прокат вийде перший повнометражний фільм студії DC Studios "Супермен".

У своєму фірмовому стилі Джеймс Ґанн береться за образ супергероя у новоствореному всесвіті DC з унікальним поєднанням епічного екшену, гумору та душевності.

Керівники DC Studios Пітер Сафран та Ґанн продюсують фільм. Ґанн також виступив режисером і сценаристом проєкту.

У фільмі знімаються Девід Коренсвет у подвійній ролі Супермена/Кларка Кента, Рейчел Броснаген у ролі Лоїс Лейн та Ніколас Голт у ролі Лекса Лютора. У фільмі також знімаються Еді Гатегі, Ентоні Карріган, Натан Філліон, Ізабела Мерсед, Скайлер Гісондо, Сара Сампайо, Марія Габріела де Фарія), Венделл Пірс, Алан Тьюдік, Прюїтт Тейлор Вінс і Нева Хавелл.

Як видно з нового трейлера, історія приділить багато уваги Лексу Лютору. У ролику проявляються його заздрість і ненависть до Супермена. Він погрожує вбити Лоїс і батьків Супермена.

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