Новий трейлер довгоочікуваного фільму "Супермен" з'явився у мережі — відео

Warner Bros. і DC Studio показали новий трейлер "Супермена" від режисера Джеймса Ґанна, що поєднає епічний екшен і гумор та представить Супермена, яким керує співчуття й вроджена віра в доброту людства.
Головні тези:
- Новий трейлер фільму “Супермен” від DC Studios вразив глядачів епічним екшеном та гумором.
- Фільм розповість про Супермена, який має вроджену віру в доброту людства.
- У новому фільмі від DC Studios знімаються такі актори як Девід Коренсвет, Рейчел Броснаген, Ніколас Голт та багато інших.
Новий трейлер "Супермена" з'явився у мережі
9 липня 2025 року у міжнародний прокат вийде перший повнометражний фільм студії DC Studios "Супермен".
Керівники DC Studios Пітер Сафран та Ґанн продюсують фільм. Ґанн також виступив режисером і сценаристом проєкту.
У фільмі знімаються Девід Коренсвет у подвійній ролі Супермена/Кларка Кента, Рейчел Броснаген у ролі Лоїс Лейн та Ніколас Голт у ролі Лекса Лютора. У фільмі також знімаються Еді Гатегі, Ентоні Карріган, Натан Філліон, Ізабела Мерсед, Скайлер Гісондо, Сара Сампайо, Марія Габріела де Фарія), Венделл Пірс, Алан Тьюдік, Прюїтт Тейлор Вінс і Нева Хавелл.
Як видно з нового трейлера, історія приділить багато уваги Лексу Лютору. У ролику проявляються його заздрість і ненависть до Супермена. Він погрожує вбити Лоїс і батьків Супермена.
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