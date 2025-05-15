Повернення героя. Трейлер нового фільму про Супермена з'явився у мережі — відео
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Повернення героя. Трейлер нового фільму про Супермена з'явився у мережі — відео

Супермен
Джерело:  online.ua

DC Studios показала трейлер майбутнього фільму "Супермен", головні ролі в якому виконали Девід Коренсвет (Кларк Кент / Супермен) і Рейчел Броснаген (Лоїс Лейн).

Головні тези:

  • Новий трейлер фільму про Супермена від DC Studios вже в мережі, аудиторія чекає на повернення героя на великий екран.
  • Фільм режисера Джеймса Ґанна пропонує унікальне поєднання епічного екшену, гумору та душевності, розкриваючи героя як символ співчуття та віри в добро.
  • У картині головну роль Кларка Кента / Супермена грає Девід Коренсвет, Рейчел Броснаген з'явиться у важливій ролі Лоїс Лейн.

Трейлер нового фільму про Супермена з'явився у мережі

Зʼявився новий трейлер першого повнометражного фільму студії DC Studios "Супермен". Стрічка вийде на великий екран 11 липня 2025 року.

У своєму фірмовому стилі Джеймс Ґанн береться за образ оригінального супергероя у новоствореному всесвіті DC з унікальним поєднанням епічного екшену, гумору та душевності, представляючи Супермена, яким керує співчуття та вроджена віра в доброту людства.

Фільм "Супермен", який раніше називався "Супермен: Спадщина", написаний та зрежисований співголовою DC Studios Ґанном. Головну роль — Кларка Кента / Супермена — грає Девід Коренсвет, а Рейчел Броснаген зʼявиться у ролі Лоїс Лейн. Ніколас Голт грає лиходія фільму, мегаломана-супергенія Лекса Лютора.

Це перший сольний фільм про Супермена за понад десять років, з часів фільму Зака ​​Снайдера "Людина зі сталі" 2013 року, який зібрав 670 млн дол у світовому прокаті.

Цей фільм започаткував континуум Всесвіту DC, включаючи такі фільми, як "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", "Диво-жінка", "Загін самогубців" та "Флеш". Серія завершилася фільмом "Аквамен і Загублене королівство" у грудні 2023 року.

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