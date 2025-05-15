Повернення героя. Трейлер нового фільму про Супермена з'явився у мережі — відео

Трейлер нового фільму про Супермена з'явився у мережі

Зʼявився новий трейлер першого повнометражного фільму студії DC Studios "Супермен". Стрічка вийде на великий екран 11 липня 2025 року.

У своєму фірмовому стилі Джеймс Ґанн береться за образ оригінального супергероя у новоствореному всесвіті DC з унікальним поєднанням епічного екшену, гумору та душевності, представляючи Супермена, яким керує співчуття та вроджена віра в доброту людства.

Фільм "Супермен", який раніше називався "Супермен: Спадщина", написаний та зрежисований співголовою DC Studios Ґанном. Головну роль — Кларка Кента / Супермена — грає Девід Коренсвет, а Рейчел Броснаген зʼявиться у ролі Лоїс Лейн. Ніколас Голт грає лиходія фільму, мегаломана-супергенія Лекса Лютора.

Це перший сольний фільм про Супермена за понад десять років, з часів фільму Зака ​​Снайдера "Людина зі сталі" 2013 року, який зібрав 670 млн дол у світовому прокаті.