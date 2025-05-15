Возвращение героя. Трейлер нового фильма о Супермене появился в сети — видео
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Возвращение героя. Трейлер нового фильма о Супермене появился в сети — видео

Супермен
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Источник:  online.ua

DC Studios показала трейлер будущего фильма "Супермен", главные роли в котором исполнили Дэвид Коренсвет (Кларк Кент/Супермен) и Рэйчел Броснаген (Лоис Лейн).

Главные тезисы

  • Новый фильм о Супермене от DC Studios предлагает уникальное сочетание эпического экшена, юмора и душевности, раскрывая героя как символ сострадания и веры в добро.
  • Главные роли в фильме исполнили Дэвид Коренсвет (Кларк Кент/Супермен) и Рэйчел Броснаген (Лоис Лейн).

Трейлер нового фильма о Супермене появился в сети

Появился новый трейлер первого полнометражного фильма студии DC Studios "Супермэн". Лента выйдет на большой экран 11 июля 2025 года.

В своем фирменном стиле Джеймс Ганн берется за образ оригинального супергероя во вновь созданной вселенной DC с уникальным сочетанием эпического экшена, юмора и душевности, представляя Супермена, которым руководит сострадание и врожденная вера в доброту человечества.

Фильм "Супермен", ранее называвшийся "Супермен: Наследие", написан и срежиссирован сопредседателем DC Studios Ганном. Главную роль — Кларка Кента / Супермена — играет Дэвид Коренсвет, а Рэйчел Броснаген появится в роли Лоис Лейн. Николас Голт играет злодея фильма, мегаломана-супергения Лекса Лютора.

Это первый сольный фильм о Супермене более десяти лет, со времен фильма Зака ​​Снайдера "Человек из стали" 2013 года, который собрал 670 млн долл. в мировом прокате.

Этот фильм начал континуум Вселенной DC, включая такие фильмы, как "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Чудо-женщина", "Отряд самоубийц" и "Флэш". Серия завершилась фильмом "Аквамен и Утерянное королевство" в декабре 2023 года.

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