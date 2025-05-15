Возвращение героя. Трейлер нового фильма о Супермене появился в сети — видео

DC Studios показала трейлер будущего фильма "Супермен", главные роли в котором исполнили Дэвид Коренсвет (Кларк Кент/Супермен) и Рэйчел Броснаген (Лоис Лейн).
Главные тезисы
- Новый фильм о Супермене от DC Studios предлагает уникальное сочетание эпического экшена, юмора и душевности, раскрывая героя как символ сострадания и веры в добро.
- Главные роли в фильме исполнили Дэвид Коренсвет (Кларк Кент/Супермен) и Рэйчел Броснаген (Лоис Лейн).
Трейлер нового фильма о Супермене появился в сети
Появился новый трейлер первого полнометражного фильма студии DC Studios "Супермэн". Лента выйдет на большой экран 11 июля 2025 года.
В своем фирменном стиле Джеймс Ганн берется за образ оригинального супергероя во вновь созданной вселенной DC с уникальным сочетанием эпического экшена, юмора и душевности, представляя Супермена, которым руководит сострадание и врожденная вера в доброту человечества.
Фильм "Супермен", ранее называвшийся "Супермен: Наследие", написан и срежиссирован сопредседателем DC Studios Ганном. Главную роль — Кларка Кента / Супермена — играет Дэвид Коренсвет, а Рэйчел Броснаген появится в роли Лоис Лейн. Николас Голт играет злодея фильма, мегаломана-супергения Лекса Лютора.
Это первый сольный фильм о Супермене более десяти лет, со времен фильма Зака Снайдера "Человек из стали" 2013 года, который собрал 670 млн долл. в мировом прокате.
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