Возвращение героя. Трейлер нового фильма о Супермене появился в сети — видео

Трейлер нового фильма о Супермене появился в сети

Появился новый трейлер первого полнометражного фильма студии DC Studios "Супермэн". Лента выйдет на большой экран 11 июля 2025 года.

В своем фирменном стиле Джеймс Ганн берется за образ оригинального супергероя во вновь созданной вселенной DC с уникальным сочетанием эпического экшена, юмора и душевности, представляя Супермена, которым руководит сострадание и врожденная вера в доброту человечества.

Фильм "Супермен", ранее называвшийся "Супермен: Наследие", написан и срежиссирован сопредседателем DC Studios Ганном. Главную роль — Кларка Кента / Супермена — играет Дэвид Коренсвет, а Рэйчел Броснаген появится в роли Лоис Лейн. Николас Голт играет злодея фильма, мегаломана-супергения Лекса Лютора.

Это первый сольный фильм о Супермене более десяти лет, со времен фильма Зака ​​Снайдера "Человек из стали" 2013 года, который собрал 670 млн долл. в мировом прокате.