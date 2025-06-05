"Wicked: Чародійка 2" — у мережі з'явився трейлер продовження музичного фентезі

Компанія Universal випустила офіційний трейлер фільму "Wicked: Чародійка 2", що є сиквелом успішного фентезі 2024 року та другою частиною екранізації однойменного мюзиклу Стівена Шварца та Вінні Гольцмана.

Трейлер "Wicked: Чародійка 2" з’явився у мережі

21 листопада в кінотеатральний прокат вийде друга частина американського музичного фентезійного фільму режисера Джона Чу "Wicked: Чародійка 2".

У другому фільмі до своїх ролей повертаються Синтія Еріво (Ельфаба) та Аріана Гранде (Ґлінда). А також у сиквелі зніметься Джонатан Бейлі в ролі Фієро, Мішель Єо в ролі Мадам Моррібл, Джефф Голдблюм у ролі Чарівника Країни Оз, Ітан Слейтер у ролі Бока Вудсмана, Марісса Боде в ролі Нессароз Тропп та Бовен Янґ у ролі Пфанні.

Зазначається, що дія другого фільму відбувається в Країні Оз, до та після прибуття Дороті Гейл з Канзасу. Стрічка "охоплюватиме події другого акту мюзиклу після того, як дружба Ельфаби та Ґлінди проходить випробування, коли вони приймають свої нові ідентичності як Зла Відьма Заходу та Добра Відьма Півночі". Фільм покаже, як наслідки їхніх дій "назавжди змінять всю Країну Оз".

Минулого року "Wicked: Чародійка" мала величезний успіх і зібрала 756 млн дол у світовому прокаті, ставши найкасовішою бродвейською адаптацією за всю історію та третім за величиною фільмом Universal усіх часів.

Фільм отримав 10 номінацій на премію "Оскар", включаючи номінацію "Найкращий фільм", "Найкраща акторка" для Еріво, "Найкраща акторка другого плану" для Гранде, а також номінації за дизайн костюмів, монтаж, макіяж та зачіску, дизайн-проєктування, оригінальну музику, звукові та візуальні ефекти. Поширити

"Wicked: Чародійка" отримав "Оскар" за дизайн костюмів, що зробило Пола Тейзвелла першим темношкірим чоловіком, який переміг у цій категорії.