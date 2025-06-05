"Wicked: Чародійка 2" — у мережі з'явився трейлер продовження музичного фентезі

Компанія Universal випустила офіційний трейлер фільму "Wicked: Чародійка 2", що є сиквелом успішного фентезі 2024 року та другою частиною екранізації однойменного мюзиклу Стівена Шварца та Вінні Гольцмана.
Головні тези:
- Універсал представив трейлер фільму “Wicked: Чародійка 2”, який є сиквелом популярного фентезі 2024 року та другої частини екранізації мюзиклу відомих авторів.
- У фільмі знову зіграють головні ролі Синтія Еріво та Аріана Гранде, а також Джонатан Бейлі, Мішель Єо, Джефф Голдблюм та інші.
- Сиквел розгортатиметься в Країні Оз і покаже наслідки відносин між Єльфабою та Ґліндою, перетвореними на Злу Відьму Заходу та Добру Відьму Півночі.
Трейлер "Wicked: Чародійка 2" з’явився у мережі
21 листопада в кінотеатральний прокат вийде друга частина американського музичного фентезійного фільму режисера Джона Чу "Wicked: Чародійка 2".
У другому фільмі до своїх ролей повертаються Синтія Еріво (Ельфаба) та Аріана Гранде (Ґлінда). А також у сиквелі зніметься Джонатан Бейлі в ролі Фієро, Мішель Єо в ролі Мадам Моррібл, Джефф Голдблюм у ролі Чарівника Країни Оз, Ітан Слейтер у ролі Бока Вудсмана, Марісса Боде в ролі Нессароз Тропп та Бовен Янґ у ролі Пфанні.
Зазначається, що дія другого фільму відбувається в Країні Оз, до та після прибуття Дороті Гейл з Канзасу. Стрічка "охоплюватиме події другого акту мюзиклу після того, як дружба Ельфаби та Ґлінди проходить випробування, коли вони приймають свої нові ідентичності як Зла Відьма Заходу та Добра Відьма Півночі". Фільм покаже, як наслідки їхніх дій "назавжди змінять всю Країну Оз".
Минулого року "Wicked: Чародійка" мала величезний успіх і зібрала 756 млн дол у світовому прокаті, ставши найкасовішою бродвейською адаптацією за всю історію та третім за величиною фільмом Universal усіх часів.
"Wicked: Чародійка" отримав "Оскар" за дизайн костюмів, що зробило Пола Тейзвелла першим темношкірим чоловіком, який переміг у цій категорії.
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