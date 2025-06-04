Найцікавіші фільми червня: огляди та трейлери

Перший місяць літа обіцяє бути насиченим для усіх поціновувачів якісних та вражаючих фільмів. На великі екрани виходить багато новинок, однак редакція Online.UA відібрала для своїх читачів саме ті, з переглядом яких варто поквапитися.

Балерина

Нова частина зі всесвіту "Джона Уіка" — довгоочікуваний спінофф, події в якому розгортають між третім і четвертим фільмами основної франшизи.

Ця історія розповість про найману вбивцю та за сумісництвом професійну балерину Ів Макарро (Ана де Армас).

Дівчиною керує жага помсти людям, що вбили її родину.

У фільмі глядачам покажуть як процес підготовки майбутньої кілерки, так і її полювання на ворогів у майбутньому. Поширити

Ритуал

Куди ж без американських жахів? Цей точно зможе вразити глядачів, адже він заснований на реальних подіях і розповідає про найбільш задокументований випадок екзорцизму.

Що важливо розуміти, йдеться про вигнання демонів з Емми Шмідт.

У центрі сюжету — двоє священників погоджуються провести серію складних екзорцизмів, однак Зло набагато сильніше, ніж їм здавалося раніше.

Ще один плюс — глядачі нарешті знову зможуть насолодитися акторською грою легендарного Аль Пачіно.

Смертельна місія

Наукова фантастика, без якої не минає жодний кіносезон. Група астронавтів наважується вирушити у смертельно небезпечну місію до супутника Сатурна Титана.

Попри усі складнощі та виклики, головні герої роблять все можливе, щоб зберегти контроль над реальністю. Та чи вдасться їм це зробити?

Головні ролі у фільмі зіграли Кейсі Аффлек ("Бувай, дитинко, бувай", "Манчестер біля моря"), Лоуренс Фішберн (франшизи "Матриця", "Джон Уік") та Емілі Бічем ("Малюк Джо", "За межею", серіал "1899").