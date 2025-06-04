Самые интересные фильмы июня: обзоры и трейлеры

Первый месяц лета обещает быть насыщенным для любителей качественных и впечатляющих фильмов. На большие экраны выходит много новинок, однако редакция Online.UA отобрала для своих читателей именно те, с просмотром которых следует поторопиться.
Главные тезисы
- "Балерина" - история о наемной убийце-балерине, которая не остановится, пока не расквитается с врагами.
- "Ритуал" - фильм ужасов, снятый на основе реальных событий о наиболее задокументированном случае экзорцизма.
- "Смертельная миссия" – интересная новинка для всех ценителей научной фантастики.
Балерина
Новая часть из вселенной "Джона Уика" — долгожданный спинофф, события в котором разворачивают между третьим и четвертым фильмами основной франшизы.
Эта история расскажет о наемной убийце и по совместительству профессиональной балерине Ив Макарро (Ана де Армас).
Девушкой руководит жажда мести людям, убившим ее семью.
Ритуал
Куда же без американских ужасов? Этот точно сможет поразить зрителей, ведь он основан на реальных событиях и рассказывает о наиболее задокументированном случае экзорцизма.
Что важно понимать, речь идет об изгнании демонов из Эммы Шмидт.
В центре сюжета — двое священников соглашаются провести серию сложных экзорцизмов, однако Зло гораздо сильнее, чем им казалось раньше.
Еще один плюс — зрители наконец-то снова смогут насладиться актерской игрой легендарного Аль Пачино.
Смертельная миссия
Группа астронавтов решается отправиться в смертельно опасную миссию к спутнику Сатурну Титану.
Вопреки всем сложностям и вызовам, главные герои делают все возможное, чтобы сохранить контроль над реальностью. Удастся ли им это сделать?
Главные роли в фильме сыграли Кейси Аффлек ("Прощай, детка, пока", "Манчестер у моря"), Лоуренс Фишберн (франшизы "Матрица", "Джон Уик") и Эмили Бичем ("Малыш Джо", "За границей", сериал "1899").
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