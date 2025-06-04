Самые интересные фильмы июня: обзоры и трейлеры

Первый месяц лета обещает быть насыщенным для любителей качественных и впечатляющих фильмов. На большие экраны выходит много новинок, однако редакция Online.UA отобрала для своих читателей именно те, с просмотром которых следует поторопиться.

Балерина

Новая часть из вселенной "Джона Уика" — долгожданный спинофф, события в котором разворачивают между третьим и четвертым фильмами основной франшизы.

Эта история расскажет о наемной убийце и по совместительству профессиональной балерине Ив Макарро (Ана де Армас).

Девушкой руководит жажда мести людям, убившим ее семью.

В фильме зрителям покажут как процесс подготовки будущей киллерши, так и ее охоты на врагов в будущем. Поделиться

Ритуал

Куда же без американских ужасов? Этот точно сможет поразить зрителей, ведь он основан на реальных событиях и рассказывает о наиболее задокументированном случае экзорцизма.

Что важно понимать, речь идет об изгнании демонов из Эммы Шмидт.

В центре сюжета — двое священников соглашаются провести серию сложных экзорцизмов, однако Зло гораздо сильнее, чем им казалось раньше.

Еще один плюс — зрители наконец-то снова смогут насладиться актерской игрой легендарного Аль Пачино.

Смертельная миссия

Группа астронавтов решается отправиться в смертельно опасную миссию к спутнику Сатурну Титану.

Вопреки всем сложностям и вызовам, главные герои делают все возможное, чтобы сохранить контроль над реальностью. Удастся ли им это сделать?

Главные роли в фильме сыграли Кейси Аффлек ("Прощай, детка, пока", "Манчестер у моря"), Лоуренс Фишберн (франшизы "Матрица", "Джон Уик") и Эмили Бичем ("Малыш Джо", "За границей", сериал "1899").